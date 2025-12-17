Duman 6.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 17.12.2025 16:54

Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 237 kişi tutuklandı

Antalya'da haklarında arama kararı bulunan ve polisin düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 1801 kişiden 237'si tutuklandı.

Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 237 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şüpheli ve hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda başta "kasten öldürme, kasten yaralama, yağma, cinsel suçlar, dolandırıcılık ve hırsızlık" gibi çeşitli suçlardan aranan 1801 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan bu kişilerden 237'si emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Yapılan çalışmalarda, ruhsatsız 42 silah, 781 fişek ve 9 kesici alet ele geçirildi.

Asayiş uygulamalarında, aranması bulunan 43 araç yakalanırken, konaklama ve araç kiralama işletmelerinde yapılan denetimlerde 3 işletmeye idari işlem yapıldı.

"Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçu kapsamında 5 ayrı olayda 19 kişi hakkında adli işlem yapılırken, "Kabahatler Kanunu" kapsamında 365 şahsa idari para cezası uygulandı.

ETİKETLER
Antalya Polis
Sıradaki Haber
Virajı alamayan beton mikseri devrildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:15
İstanbul'da bir araç kaldırımda yürüyenlere çarptı
16:36
Japonya'da konaklama tesisinden İsrailli şirketin rezervasyon talebine ret
16:57
Burhanettin Duran'dan Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 752. Vuslat Yıl Dönümü paylaşımı
16:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO'nun yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı
16:14
UNRWA: Sert hava koşullarının etkilediği Gazze'ye insani yardımlar "acilen" ulaştırılmalı
15:51
Virajı alamayan beton mikseri devrildi
Ziyaretçilerini zamanda geriye götüren şehir: Viyana
Ziyaretçilerini zamanda geriye götüren şehir: Viyana
FOTO FOKUS
FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpasının üzerinden 12 yıl geçti
FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpasının üzerinden 12 yıl geçti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ