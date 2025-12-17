Bakan Kurum: Hatay'ımız yeniden ayağa kalkmıştır

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının NSosyal hesabıdan yapılan açıklamada, "İhya edilen tarihi, 150 bin yuvası, caddeleri, mahalleleri ve 303 bin metrekarelik sahiliyle Hatay yeniden ayakta. Bu sadece bir inşa değil, Hatay’ın yeniden dirilişi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşmasından şu ifadelerine yer verildi:

"Burası Asrın Felaketi'nin sembol şehri Hatay. Burada yaşayan kardeşlerimiz depremden sonra evlerini görmeye gittiklerinde 'Evimizin yerini sadece mezarlığın olduğu yere bakarak bulabiliyorduk.' diyorlardı. Ecdadın emaneti tarihimiz yerle bir olmuştu. Hatay'ımız İskenderun Sahil Yolu Projesi ile, yeni yuvalarıyla, muhteşem altyapısıyla ve ihya edilen tarihiyle yeniden ayağa kalkmıştır."