Bakan Yerlikaya, AFAD'ın kuruluşunun 16. yılını kutladı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) kuruluşunun 16. yılı dolayısıyla NSosyal hesabından paylaşım yaptı.

AFAD'ın 2009 yılında kurulduğunu hatırlatan Yerlikaya, Başkanlığın bugün 8 bin 397 personel, 1,6 milyon gönüllü, 149 bin 873 arama kurtarmacı, 1259 müdahale aracı ve ekipman envanteriyle afet öncesinde, afet anında ve afet sonrasında milletin yanında duran temel afet yönetim kurumu olduğunu belirtti.

Bakan Yerlikaya, "Afet yönetiminde, kriz yönetiminden risk yönetimine AFAD'la birlikte geçtik. Asrın felaketi sonrası dünyanın en büyük iyileştirme operasyonunu yine AFAD'la birlikte gerçekleştirdik. AFAD, sadece bir kurum değil, kara gün dostudur. Nerede bir afet varsa, hayatı yeniden ayağa kaldırmak için oradadır." değerlendirmesinde bulundu.

"Bir el mutlaka uzandıysa orada AFAD vardı"

AFAD'ın son 16 yılda 5 kıtada, 80'den fazla ülkede insani yardım ve arama kurtarma faaliyetlerine katılarak küresel vicdanın da sesi olduğunu ifade eden Yerlikaya, Başkanlığın İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı 14 uçak ve 19 İyilik Gemisi ile 104 bin tonu aşkın insani yardım ulaştırdığını aktardı.

"İşte yüreği de emeği de böylesine büyük bir kurumumuz AFAD" diyen Yerlikaya, paylaşımının devamında şu ifadelere yer verdi:

"AFAD'ımızın her bir personeline, enkaz başında sabahlayan, bir cana ulaşmak için canını dişine takan arama kurtarma ekiplerimize, dağıttığı battaniye, ikram ettiği çorbasıyla yürekleri ısıtan, duasını, emeğini eksik etmeyen tüm gönüllülerimize yürekten teşekkür ediyorum. Milletimiz zor günlerinde yalnız kalmadıysa, umut hep diri kaldıysa, bir el mutlaka uzandıysa orada AFAD vardı. İyi ki varsınız, Allah hepinizden razı olsun."