Emine Erdoğan: Şeb-i Arus, sevgiyi merkeze alan bir irfan mirasıdır

Emine Erdoğan, Hz. Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vuslatının 752. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Şeb-i Arus'un kalbin dilinden konuşan bir çağrı, sevgiyi merkeze alan bir irfan mirası olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti;

Şeb-i Arûs, kalbin dilinden konuşan bir çağrı, sevgiyi merkeze alan bir irfan mirasıdır. Asırlar geçse de Hz. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmi’den yükselen hikmet, insanlığa yol göstermeye; hoşgörü ve merhamet ile insanı insana yakınlaştırmaya devam ediyor. Hz. Mevlânâ’yı vuslatının 752’nci yılında rahmet ve hürmetle anıyorum.