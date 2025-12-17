Duman 6.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 17.12.2025 15:45

Emine Erdoğan: Şeb-i Arus, sevgiyi merkeze alan bir irfan mirasıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Şeb-i Arus, kalbin dilinden konuşan bir çağrı, sevgiyi merkeze alan bir irfan mirasıdır" ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan: Şeb-i Arus, sevgiyi merkeze alan bir irfan mirasıdır
[Fotograf: AA]

Emine Erdoğan, Hz. Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vuslatının 752. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Şeb-i Arus'un kalbin dilinden konuşan bir çağrı, sevgiyi merkeze alan bir irfan mirası olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti;

Şeb-i Arûs, kalbin dilinden konuşan bir çağrı, sevgiyi merkeze alan bir irfan mirasıdır. Asırlar geçse de Hz. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmi’den yükselen hikmet, insanlığa yol göstermeye; hoşgörü ve merhamet ile insanı insana yakınlaştırmaya devam ediyor. Hz. Mevlânâ’yı vuslatının 752’nci yılında rahmet ve hürmetle anıyorum.

ETİKETLER
Emine Erdoğan Mevlana
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistinli Receb'in aile fertlerini kabul etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:55
Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 237 kişi tutuklandı
16:36
Japonya'da konaklama tesisinden İsrailli şirketin rezervasyon talebine ret
16:57
Burhanettin Duran'dan Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 752. Vuslat Yıl Dönümü paylaşımı
16:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO'nun yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı
16:14
UNRWA: Sert hava koşullarının etkilediği Gazze'ye insani yardımlar "acilen" ulaştırılmalı
15:51
Virajı alamayan beton mikseri devrildi
Ziyaretçilerini zamanda geriye götüren şehir: Viyana
Ziyaretçilerini zamanda geriye götüren şehir: Viyana
FOTO FOKUS
FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpasının üzerinden 12 yıl geçti
FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpasının üzerinden 12 yıl geçti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ