Burhanettin Duran'dan Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 752. Vuslat Yıl Dönümü paylaşımı

İletişim Başkanı Duran, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vuslatının 752. yılı dolayısıyla NSosyal hesabından yayımladığı mesajında "Büyük mutasavvıf, mütefekkir ve İslam alimi Hazreti Mevlana, sevgiyi sınırların, kimliklerin ve zamanın ötesine taşıyan bir gönül mimarıydı." ifadelerini kullandı.

Duran paylaşımının devamında şunları kaydetti:

"Ölümü bir ayrılık olarak değil bir vuslat olarak gören Mevlana Hazretleri, bu yolculuğu Şeb-i Arus olarak adlandırmış; fani olandan ebedi olana kavuşmayı bir düğün gecesi sevinciyle karşılamıştır. İnsanı merkeze alan irfanıyla asırlardır yürekleri birleştirmeye devam eden Hazreti Mevlana, hakikati aşkla ve sevgiyle arayanlara bugün de yol göstermektedir. Vuslatının 752. yılında, Hazreti Mevlana’yı rahmetle ve hürmetle yad ediyorum."