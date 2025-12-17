Putin, Rusya'nın Avrupa'ya saldıracağına yönelik iddiaların "saçmalık" olduğunu söyledi

Putin, başkent Moskova'da Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileriyle yaptığı genişletilmiş toplantıda konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü "özel askeri operasyonun" hedeflerine ulaşacağını söyleyen Putin, "Çatışmanın temel nedenlerini, diplomasi yoluyla ortadan kaldırmayı tercih ederiz. Ancak düşman ve onun yabancı destekçileri somut görüşmelere katılmayı reddederse, Rusya tarihi topraklarının kurtuluşunu askeri yollarla sağlayacaktır." diye konuştu.

Putin, 2025'in Rus ordusunun Ukrayna'daki faaliyetleri için "dönüm noktası" olduğunu ifade ederek, tüm cephe hattında stratejik inisiyatifi ele geçirdiklerini belirtti.

Oreşnik balistik füze sistemlerinin yıl sonuna kadar muharebe görevine alınacağını aktaran Putin, Burevestnik ve Poseidon füze sistemlerinin ise uzun süre "benzersiz ve türünün tek örneği silah sistemleri" olarak kalacağını dile getirdi.

Putin, Batılı ülkelerde "bozulma" yaşandığını söyledi

Rus ordusunun Ukrayna'da güvenli tampon bölgeyi genişletme görevini tutarlı şekilde yerine getireceğini vurgulayan Putin, "Stratejik nükleer kuvvetleri geliştirme çabaları bizim için öncelikli olmaya devam ediyor. Daha önce olduğu gibi, bu kuvvetler saldırganları caydırmada ve dünyadaki güç dengesini korumada önemli bir rol oynamaya devam edecekler." ifadelerini kullandı.

Putin, konuşmasında Kuzey Koreli askerlere Kursk bölgesinde gösterdiği faaliyetlerden ötürü teşekkür etti.

Avrupalı yetkililerin, Rusya'nın kıtaya olası saldırısına ilişkin açıklamalarını eleştiren Putin, "Avrupa'da insanlara Rusya ile kaçınılmaz bir çatışma olacağına dair korkular aşılanıyor, büyük bir savaşa hazırlanmak gerektiği söyleniyor. Daha önce de defalarca söyledim, bu yalan ve saçmalık. Ancak bu tamamen bilinçli olarak yapılıyor." dedi.

Putin, Rus ordusunun robotlar ve yapay zekadan daha fazla faydalanması gerektiğini, yabancı ülkelerle askeri konularda daha fazla işbirliği yapacaklarını belirtti.

Ukrayna'daki savaşı Batılı ülkelerin başlattığını anlatan Putin, NATO'dan, doğuya genişlememe konusunda Rusya'ya verilen sözleri tutmasını beklediklerinin altını çizdi.

Putin, Sovyetler Birliği yıkıldığında "medeni Batı toplumuna" katılmayı beklediklerine işaret ederek, "Görünüşe göre bugünlerde orada medeniyet yok, sadece sürekli bir bozulma var." ifadesini kullandı.

Putin, Ukrayna konusunda Batılı ülkeleri suçladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, kendisinin başkan olması halinde Ukrayna savaşının başlamayacağına yönelik sözlerini değerlendiren Putin, "Bu belki de doğrudur. Çünkü önceki yönetimleri kasıtlı olarak durumu silahlı çatışmaya sürükledi." diye konuştu.

Batılı ülkelerin Rusya'yı kısa sürede yok etmeyi umduğunu savunan Putin, "Avrupalı domuzcuklar da ülkemizin çökmesinden fayda sağlayabilmek için hemen bu işe katıldılar." açıklamasını yaptı.

Putin, barışa yönelik girişimlerin, Rusya ile "güç diliyle" konuşulabileceğini düşünenler nedeniyle başarısızlığa uğradığını söyledi.

Ukrayna'daki savaşı kendilerinin başlatmadığını yineleyen Putin, "Bu savaşı, Batı başlattı ve biz bu savaşı bitirmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.