İngiltere'den "Rusya" mesajı: Gerekirse savaşmaya hazır olmalıyız

İngiltere Genelkurmay Başkanı Richard Knighton Moskova'yı sert sözlerle uyardı.

"Rusya, NATO'yu zorlamak, sınırlandırmak, bölmek ve yok etmek istediğini açıkça ortaya koymuştur." diye Knighton, "Gerekirse savaşmaya ve kazanmaya hazır olmalıyız." ifadesini kullandı.

İngiltere Genelkurmay Başkanı, "Oğullarımız, kızlarımız, meslektaşlarımız, gazilerimiz... Hepimizin inşa etmek, hizmet etmek ve gerekirse savaşmak için oynayacağı bir rolü olacak." diye konuştu.

İngiliz istihbarat servisi MI6 de Rusya'nın İngiltere'yi sınadığı görüşünde.

MI6 Başkanı Blaise Metreweli, "Rusya bizi savaş eşiğine yakın taktiklerle gri bölgede sınıyor... Siber saldırılardan, insansız hava araçlarından, denizlerimizdeki saldırgan faaliyetlerden, devlet destekli kundaklama ve sabotajdan bahsediyorum." dedi.