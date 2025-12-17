Duman 8.6ºC Ankara
AA 17.12.2025 14:22

Mutasyona uğramış H3N2 virüsünde artış: DSÖ uyardı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "mutasyonlu grip" olarak anılan H3N2 virüsünün yeni varyantıyla ilgili birçok ülkede hızlı artış yaşandığı uyarısında bulundu.

Mutasyona uğramış H3N2 virüsünde artış: DSÖ uyardı

Ghebreyesus, sosyal medyadan konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Kuzey Yarımküre'de şu anda yıllık grip mevsiminin yaşandığına işaret eden Ghebreyesus, "Küresel grip aktivitesi seviyesi normal aralıkta olsa da ağustostan bu yana DSÖ, birçok ülkede H3N2 influenza virüsünün 'K alt sınıfı' olarak adlandırılan virüslerinde hızlı bir artış gözlemledi. Veriler, hastalık şiddetinde bir artış göstermese de bu alt sınıf H3N2 virüslerinde önemli bir mutasyona işaret ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ghebreyesus, aşıların, özellikle grip komplikasyonları riski yüksek olan kişiler ve onlara bakım hizmeti verenler için hayati önem taşıdığının altını çizdi.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol ise Avrupa'da yayılan grip virüsü H3N2'nin Türkiye için herhangi bir tehlike oluşturmadığını belirterek, "Bu doğal olarak beklediğimiz bir dönem varyantı. Her yıl mutasyona uğrayarak gelir influenza virüsü." dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)
