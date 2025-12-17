Duman 4.8ºC Ankara
Dünya
AA 17.12.2025 10:56

ABD Hava Kuvvetleri uçağı, Venezuela yakınlarında ikinci kez bir uçakla çarpışma riski yaşadı

ABD Hava Kuvvetlerine ait yakıt ikmal uçağının 13 Aralık'ta Venezuela yakınlarında özel bir jetle çarpışmaktan son anda kurtulduğu ortaya çıktı.

ABD Hava Kuvvetleri uçağı, Venezuela yakınlarında ikinci kez bir uçakla çarpışma riski yaşadı

CNN'in haberine göre, 12 Aralık'ta ABD'li hava yolu şirketine ait uçağın ABD Hava Kuvvetlerine ait yakıt ikmal uçağıyla Venezuela yakınlarında son anda kurtulmasından bir gün sonra benzer durum yaşandı.

Hava trafik kontrolörleriyle yapılan görüşmenin kayıtlarına göre, 13 Aralık'ta Aruba'dan Miami'ye giden özel jetin pilotu, ABD Hava Kuvvetlerine ait yakıt ikmal uçağıyla "neredeyse çarpışacaklarını" bildirdi.

Kayıtlarda pilotun, uçağın "gerçekten çok yakın" olduğu ifadesini kullandığı belirtildi.

CNN'e konuşan ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) yetkilileri, art arda yaşanan olaylardan haberdar olduklarını bildirdi.

Venezuela açıklarında bulunan Curaçao'dan New York'ta John F. Kennedy (JFK) Havalimanı'na giden ABD'li hava yolu şirketi JetBlue 1112 sefer sayılı uçağın pilotunun, hava trafik kontrolüyle 12 Aralık'ta yaptığı görüşmenin kayıtları yayımlanmıştı.

Kayıtlara göre pilot, ABD Hava Kuvvetlerine ait bir yakıt ikmal uçağıyla "neredeyse çarpışacaklarını" belirterek, yakıt ikmal uçağının doğrudan uçuş güzergahından geçtiğini söylemişti.

ETİKETLER
ABD Venezuela
