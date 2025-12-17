NASA, Dünya'nın çıplak gözle görülemeyen "hidrojen tacını" görüntüledi

NASA'dan yapılan açıklamaya göre, kuruluşa ait Carruthers Geocorona Gözlemevi, 17 Kasım'da morötesi ışık yardımıyla Dünya ve Ay’ın çevresinde elde ettiği görüntüleri paylaştı.

Açıklamada, yeni görüntülerde, Dünya'nın çevresinde hidrojen gazından oluşan parlak taç tespit edildiği belirtildi.

Carruthers is capturing the most comprehensive views yet of Earth’s geocorona, the ultraviolet “glow” emitted by Earth’s outermost atmospheric layer. ????????



This animated GIF shows the view from Carruthers’ Narrow Field Imager, which captured a rare view of Earth’s geocorona with… pic.twitter.com/fNUcUZAanD — NASA Solar System (@NASASolarSystem) December 16, 2025

Latince "Dünya tacı" anlamına gelen geocoronanın Dünya’nın en dış atmosfer tabakasındaki hidrojen atomlarından kaynaklandığı vurgulanan açıklamada, bunun uzaya doğru geniş bir alana yayıldığı ifade edildi.

Açıklamada, bu parlak gazın zaman içinde tekrar tekrar görüntüsünün alınarak değişiminin inceleneceği bilgisi paylaşıldı.

Halihazırda Dünya’dan yaklaşık 1,6 milyon kilometre uzaklıktaki özel bir yörüngeye doğru ilerleyen Carruthers Geocorona Gözlemevinin, mart ayında ana bilimsel görevine başlayacağı ve daha gelişmiş görüntülemelerle uzaya dair yeni keşifleri gün yüzüne çıkarabileceği kaydediliyor.