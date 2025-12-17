Duman 7ºC Ankara
AA 17.12.2025 12:11

NASA, Dünya'nın çıplak gözle görülemeyen "hidrojen tacını" görüntüledi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Dünya’nın çıplak gözle görülemeyen hidrojen gazından oluşan parlak bir taçla çevrili olduğunu tespit etti.

NASA'dan yapılan açıklamaya göre, kuruluşa ait Carruthers Geocorona Gözlemevi, 17 Kasım'da morötesi ışık yardımıyla Dünya ve Ay’ın çevresinde elde ettiği görüntüleri paylaştı.

Açıklamada, yeni görüntülerde, Dünya'nın çevresinde hidrojen gazından oluşan parlak taç tespit edildiği belirtildi.


Latince "Dünya tacı" anlamına gelen geocoronanın Dünya’nın en dış atmosfer tabakasındaki hidrojen atomlarından kaynaklandığı vurgulanan açıklamada, bunun uzaya doğru geniş bir alana yayıldığı ifade edildi.

Açıklamada, bu parlak gazın zaman içinde tekrar tekrar görüntüsünün alınarak değişiminin inceleneceği bilgisi paylaşıldı.

Halihazırda Dünya’dan yaklaşık 1,6 milyon kilometre uzaklıktaki özel bir yörüngeye doğru ilerleyen Carruthers Geocorona Gözlemevinin, mart ayında ana bilimsel görevine başlayacağı ve daha gelişmiş görüntülemelerle uzaya dair yeni keşifleri gün yüzüne çıkarabileceği kaydediliyor.

