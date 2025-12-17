Türkiye’de yapay zekayı kullananların oranı yüzde 57,6’ya ulaştı

Yapay Zeka Politikaları Derneğinin (AIPA) Türkiye geneli için yaptığı "Toplumda Yapay Zeka Algısı" araştırmasına göre, söz konusu teknolojinin kullanımı ve bilinirliği artmaya devam ediyor.

Rapora göre, Türkiye'de toplumun yüzde 80,5'i yani her 5 kişiden 4'ü yapay zekadan haberdar. Ülkede üretken yapay zeka araçlarını duyma oranı yüzde 59,7, "agentic AI" araçlarını duyma oranı yüzde 30,7 olarak tespit edildi.

Yapay zeka, üretken yapay zeka veya "agentic AI" araçlarından herhangi birini duyduğunu ifade eden kişilerin yüzde 50,1'inin, bu teknolojilere ilişkin "temel düzeyde" bilgisi bulunduğu görüldü. Bu kişilerin yüzde 11,1'i bu teknolojiyi "iyi derecede", yüzde 38,8'i ise "az çok" bildiğini belirtti.

Türkiye'de en çok duyulan-bilinen yapay zeka aracı, yüzde 88 ile ChatGPT oldu. Gemini yüzde 35,4, DeepSeek yüzde 15,6 ve Grok yüzde 13,1 ile GhatGPT'yi takip etti.

ChatGPT'nin kullanım oranı yüzde 82,8

Rapora göre Türkiye, yapay zeka kullanım oranında dünya ortalamasının oldukça üzerinde yer aldı. Katılımcıların yüzde 57,6'sı günlük hayatlarında yapay zeka araçlarını kullandığını ifade ederken, dünya genelinde bu oran yüzde 16 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'den çok bilinen yapay zeka aracı ChatGPT, en çok kullanılan uygulamalar listesinde de açık arayla ilk sırada yer aldı.

ChatGPT'nin kullanım oranı yüzde 82,8 olurken, bu uygulamayı yüzde 43 ile Gemini, yüzde 25,8 ile DeepSeek, yüzde 24,1 ile Copilot, yüzde 17,2 ile Grok ve yüzde 11,5 ile Canva izledi.

Yapay zekaya ücret ödeyenlerin oranı yüzde 8,8

Yapay zekayı kullananların yüzde 41,8'i "kişisel", yüzde 39,4'ü "iş" ve yüzde 27,5'i "eğitim" amacıyla bu teknolojiyi tercih ettiğini belirtti.

Söz konusu teknolojiyi iş için kullananlar, yüzde 78,6 ile "bilgi arama" ve yüzde 68,1 ile "fikir üretme" amacıyla tercih ettiğini söyledi. Bu teknolojiyi kişisel amaçlarla tercih edenler, yüzde 20 ile bilgi edinme-araştırma yapma, yüzde 16,7 ile günlük hayat ihtiyaçları için kullandığını ifade etti.

Türkiye'de yapay zeka araçlarının kullanımı yüksek olsa da bu uygulamalar için ücret ödeyenlerin oranının daha düşük olduğu görüldü.

Rapora göre, yapay zeka araçlarına ücret ödeyenlerin oranı yüzde 8,8 oldu. Ancak yapay zeka kullanıcılarının yüzde 22,2'si 6 ay içinde ücretli hizmetlere geçmeyi düşündüğünü bildirdi.