NASA yeni nesil teleskobunu tamamladı: Evrenin görülmemiş alanlarına ulaşacak

Maryland'deki Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nde gerçekleşen bu kritik eşik, teleskopun fırlatılmaya hazır hale gelmesi yolundaki en büyük adımlardan biri olarak kabul ediliyor.

Roman teleskobu hakkında temel bilgiler

Teleskop, 25 Kasım 2025'te ana bölümlerinin birleştirilmesiyle tam formuna kavuştu. İşte bu devasa gözlemevinin öne çıkan özellikleri:

Geniş Görüş Alanı: Teleskopun Geniş Alan Enstrümanı (WFI), Hubble Uzay Teleskobu'ndan 100 kat daha geniş bir görüş alanına sahip. Bu sayede Hubble’ın 30 yılda tarayabildiği gökyüzü alanını Roman sadece 5 yılda tarayabilecek.

Karanlık Enerji ve Madde: Evrenin hızlanarak genişlemesine neden olan gizemli "karanlık enerji"yi ve galaksilerin oluşumunu etkileyen "karanlık madde"yi inceleyecek.

Ötegezegen Avcısı: Görevi süresince 100.000'den fazla yeni dünya keşfetmesi bekleniyor. Sahip olduğu gelişmiş Koronagraf Enstrümanı (CGI) sayesinde, ana yıldızlarının ışığını engelleyerek yakındaki gezegenleri doğrudan görüntüleyebilecek.

Veri Devrimi: 5 yıllık birincil görevi süresince yaklaşık 20 petabayt (20.000 terabayt) veri üretmesi planlanıyor.

Fırlatma takvimi ve gelecek

Resmi fırlatma tarihi Mayıs 2027 olarak belirlenmiş olsa da, projenin beklenenden hızlı ilerlemesi sayesinde fırlatmanın 2026 sonbaharında gerçekleşebileceği belirtiliyor.

Teleskop, bir SpaceX Falcon Heavy roketiyle fırlatılarak Dünya'dan yaklaşık 1,5 milyon kilometre uzaklıktaki L2 noktasına (James Webb'in de bulunduğu bölge) yerleştirilecek.