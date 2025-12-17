Açık 3ºC Ankara
Dünya
AA 17.12.2025 09:23

Trump seyahat yasağını genişletti: 5 ülke daha eklendi, kısıtlamalar geldi

ABD yönetimi, seyahat yasağı listesini genişleterek beş ülkeyi daha tam kısıtlama kapsamına aldı ve diğer bazı ülkelere yeni sınırlamalar getirdi.

Trump seyahat yasağını genişletti: 5 ülke daha eklendi, kısıtlamalar geldi

Salı günü açıklanan karar, Şükran Günü hafta sonunda iki Ulusal Muhafız askerinin vurulmasıyla ilgili bir Afgan vatandaşının tutuklanmasının ardından geldi.

Donald Trump, ilk döneminin en çok tartışılan politikalarından biri olan seyahat yasağını haziran ayında yeniden yürürlüğe koymuştu. Son güncellemeyle birlikte ABD'ye giriş standartlarının daha da sıkılaştırılması hedefleniyor.

Listeye eklenen yeni ülkeler

Yeni kararnameyle birlikte Burkina Faso, Mali, Nijer, Güney Sudan ve Suriye tam seyahat yasağı uygulanan ülkeler listesine eklendi.

Ayrıca Filistin yönetimi tarafından düzenlenen seyahat belgelerine sahip kişilerin ABD'ye girişi de tamamen kısıtlandı.

Haziran ayındaki ilk listede Afganistan, Myanmar, Çad, Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Eritre, Haiti, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen yer alıyordu. Son eklemelerle birlikte tam kısıtlama uygulanan ülke ve bölge sayısı artmış oldu.

Kısmi kısıtlama getirilen ülkeler

Yönetim ayrıca 15 ülkeyi daha kısmi kısıtlamalar uygulanan listeye dahil etti. Bu ülkeler arasında Angola, Antigua ve Barbuda, Benin, Fildişi Sahili, Dominika, Gabon, Gambiya, Malavi, Moritanya, Nijerya, Senegal, Tanzanya, Tonga, Zambiya ve Zimbabve bulunuyor.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, kısıtlama getirilen ülkelerin birçoğunda yaygın yolsuzluk, sahte veya güvenilmez sivil belgeler ve suç kayıtları gibi sorunlar olduğu belirtildi. Bu durumun, söz konusu ülke vatandaşlarının güvenlik taramasından geçirilmesini zorlaştırdığı ifade edildi.

Ulusal güvenlik gerekçesi

Beyaz Saray bildirisinde, kısıtlamaların ABD'nin risk değerlendirmesi yapmak için yeterli bilgiye sahip olmadığı yabancı uyrukluların girişini önlemek amacıyla gerekli olduğu vurgulandı.

Açıklamada, bu adımın göç yasalarının uygulanması ve ulusal güvenlik hedeflerinin ilerletilmesi için kritik öneme sahip olduğu kaydedildi.

