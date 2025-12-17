Duman 4.8ºC Ankara
Kültür-Sanat
TRT Haber 17.12.2025 10:19

Antalya, dünyanın en iyi 5 turizm destinasyonu arasına girdi

Dünyanın önde gelen bağımsız araştırma kuruluşlarından Euromonitor'un kalite, sürdürülebilirlik ve destinasyon yönetimini öne çıkaran "Dünyanın En İyi 10 Turizm Destinasyonu" listesi yayımlandı. Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçerek listenin 5'inci sırasında yer aldı ve bu listeye giren Türkiye'den ilk ve tek şehir oldu.

Antalya, dünyanın en iyi 5 turizm destinasyonu arasına girdi

Londra merkezli uluslararası araştırma şirketi Euromonitor, 2025 yılına ilişkin olarak önce "Dünyanın En Çok Ziyaret Edilen Şehirleri" listesini, ardından ise "Dünyanın En İyi 10 Turizm Destinasyonu" araştırmasını yayımladı. İkinci liste, yalnızca turist sayısını değil, destinasyonların uzun vadeli turizm performansını ölçmesiyle öne çıktı.

Bu kapsamlı çalışmada Antalya 5’inci sırada yer aldı. Antalya, bugüne kadar bu listeye girebilen Türkiye'den ilk ve tek şehir olma özelliğini taşıyor.

Antalya, dünyanın en iyi 5 turizm destinasyonu arasına girdi

Ölçüm 50'den fazla göstergeye göre yapıldı

Araştırmada turizm altyapısı, ekonomik ve ticari verimlilik, istihdam ve iş gücü potansiyeli, turizm politikalarının tutarlılığı, sağlık ve güvenlik koşulları, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik başlıkları altında 50’den fazla gösterge değerlendirildi.

Çalışma, dünya genelinde 100 farklı turizm ve tatil destinasyonunu kapsıyor.

Araştırmanın temel amacı; destinasyonların sadece ne kadar turist çektiğini değil, turizmi ne kadar sağlıklı, dengeli ve kalıcı biçimde yönettiğini ortaya koymak.

Antalya, dünyanın en iyi 5 turizm destinasyonu arasına girdi

Düyanın en iyi 10 turizm destinasyonu

Araştırmaya göre 2025 yılı için dünyanın en iyi 10 turizm destinasyonu şu şekilde sıralandı:

1. Orlando
2. New York
3. Mekke
4. Paris
5. Antalya
6. Medine
7. Los Angeles
8. Dubai
9. Cancun
10. Kyoto

Listede yer alan destinasyonların büyük bölümü şehir turizmiyle öne çıkarken, Antalya resort tatil kimliğiyle ayrışan tek destinasyon olarak dikkat çekti.

Antalya, dünyanın en iyi 5 turizm destinasyonu arasına girdi

Küresel turizmde yön değişimi dikkat çekiyor

Uzman değerlendirmelerine göre bu liste, küresel turizmdeki yön değişimini de açık biçimde ortaya koyuyor. Kontrolsüz büyümenin altyapı, çevre ve yerel yaşam üzerindeki baskısının arttığı bir dönemde, dengeyi koruyan ve sürdürülebilirliği önceleyen destinasyonlar öne çıkıyor.

Bu yaklaşımda hedef; daha bilinçli turist profili, daha uzun konaklama süresi, destinasyonun doğal ve sosyal yapısının korunması, yerel halkın yaşam kalitesinin desteklenmesi olarak özetleniyor.

Antalya, dünyanın en iyi 5 turizm destinasyonu arasına girdi

Antalya'ya gelen turist memnun ayrılıyor

Antalya’nın ilk 5’e girmesinde güçlü konaklama altyapısı, ürün çeşitliliği, modern havalimanı, gelişmiş ulaşım olanakları, aile dostu turizm hizmetleri, doğa ile uyumlu tatil anlayışı ve teknolojiye yatkınlığı etkili oldu. Değerlendirmelerde ziyaretçi deneyimi ve memnuniyetine dayalı geri bildirimlerin de belirleyici olduğu belirtiliyor.

Türkiye turizminde nicelikten niteliğe geçiş

Antalya’nın bu listeye ilk kez girmesi, Türkiye turizmi açısından nicelikten niteliğe geçişin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Önümüzdeki yıllarda benzer endekslerde; sürdürülebilirlik, destinasyon yönetimi ve kalite odaklı kriterlerin daha da belirleyici hale gelmesi bekleniyor.

