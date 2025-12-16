Çok Bulutlu 5.7ºC Ankara
Kültür-Sanat
TRT Haber 16.12.2025 15:03

Troya, 2026'da Roma Kolezyumu'nda sanatseverlerle buluşacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Troya temalı bir serginin 2026 yılında Roma'daki Kolezyum Arkeopark Alanı'nda düzenleneceğini duyurdu.

Troya, 2026'da Roma Kolezyumu'nda sanatseverlerle buluşacak

Bakan Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin eşsiz kültürel mirasını bir kez daha Antik Roma'nın kalbi Kolezyum'a taşıyoruz. Şimdi sıra Troya'da." ifadelerini kullandı.

Dünya Mirası Troya'nın 2026 yılında Roma'daki Kolezyum Arkeopark Alanı'nda sanatseverlerle buluşacağını kaydeden Ersoy, "Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz 'Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi' ve bu yılki 'Magna Mater' sergilerinin ardından Kolezyum'da şimdi de 'Troya' temalı bir serginin düzenlenmesi kararlaştırıldı." dedi.

Ersoy, Eylül ayında Roma’da, bu ay ise Ankara’da yürüttükleri ikili görüşmelerin somut sonucu olarak 11 Aralık'ta karşılıklı niyet beyanına imza attıkklarını belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Başta Troya Müzesi olmak üzere Türkiye ve İtalya müzelerinin koleksiyonlarından seçilecek eserlerle hazırlanacak bu sergiyi, Bakanlığımız Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün hazırladığı Troya Operası ile de taçlandıracağız. Troya anlatısı, bu kez sahne sanatları aracılığıyla Roma'da uluslararası izleyiciyle buluşacak."

Türkiye ve İtalya gelecek yıl Roma'da "Troya" temalı sergi düzenleyecek
Türkiye ve İtalya gelecek yıl Roma'da "Troya" temalı sergi düzenleyecek

Mehmet Nuri Ersoy
