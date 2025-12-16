Çok Bulutlu 5.7ºC Ankara
Dünya
AA 16.12.2025 16:55

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Filistinli bir genci öldürdü

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim'e bağlı Tuku beldesinde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısında Filistinli bir genç hayatını kaybetti.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinden yapılan açıklamada, İsraillilerin Filistinli Muhib Ahmed Cibril'e ateş açtığı kaydedildi.

Filistinli 19 yaşındaki Cibril'in, Tuku beldesinde bir yerleşimcinin kurşunlarıyla yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Açılan ateş sonucu bir kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Cibril adlı genç, Tuku'da 24 saatten kısa bir süre içinde öldürülen ikinci Filistinli oldu.

İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın Tuku beldesine düzenlediği baskında açılan ateşte 17 yaşındaki Ammar Yasir es-Sabah göğsünden vurularak öldürülmüştü.

Cibril'in öldürülmesiyle, yılın başından bu yana İsraillilerin açtığı ateş sonucu öldürülen Filistinlilerin sayısı 15'e yükselirken, 8 Ekim 2023'te başlayan ve iki yıl süren İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımından bu yana Batı Şeria'da bu sayı 37'ye ulaştı.

