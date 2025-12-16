TRT, Gazze'deki insanlık dramını görüntüledi

"Çadır değil, insanca barınacak temiz bir yer istiyoruz".

Gazze'de çadırlarda yaşam mücadelesi veren Filistinliler, bu mesajı TRT aracılığıyla dünyaya duyurdu.

Dünyanın gördüğü en büyük soykırımlardan birinin sürdüğü Gazze’de, hayatta kalmayı başaran Filistinliler, bu sefer de insanlık dışı koşullar altında yaşam mücadelesi veriyor.

Yerinden edilen Filistinlilerden Kamer Handor, saldırılarda yaralandığını belirterek “Kemiklerim kırık. Yemek yok, kıyafet yok, ilaç yok. Kış çok zor. Üzerimizi örtmek için battaniyemiz bile yok. Kuzeyden güneye göç ettik, çadırlarda yaşıyoruz. Çadırın üstümüze çökmesinden korkuyoruz” dedi.

Bir çadır içinde dört aile

Arafat Handor ise çadırlarda birden fazla ailenin birlikte kaldığını anlattı.

Handor, “Durum çok zor. Çocuklarımız hasta, yaralı insanlarımız var. Sahip olduğumuz şey bir çadır bile değil, yarım bir çadır. İçinde dört aile yaşıyoruz. Bu yiyecekleri de iki gündür yiyoruz” ifadelerini kullandı.

Çadırlardaki olumsuz koşullardan en çok çocukların etkilendiğini söyleyen Issam Safeen de “Çocuklarımız sürekli hastalanıyor. Çadırda kaldığımızdan daha fazla hastanede kalıyoruz. Çoğunda göğüs enfeksiyonu var. Yeniden inşaya ihtiyacımız var ve onurlu bir yaşam sürmek istiyoruz.” diye konuştu.

“Çadır değil, insanca barınacak temiz bir yer istiyoruz"

Yağışlarla birlikte sorunların arttığını belirten yerinden edilmiş bir Filistinli kadın ise “Yağmurda çok büyük sıkıntı çekiyoruz. Yataklarımızın hepsi ıslandı. Yemek pişirmek için çadırın içinde ateş yakıyoruz. Biz çadır istemiyoruz, insanca temiz barınacak yer istiyoruz. Burada kanalizasyon da var. Ne yapacağımızı bilmiyoruz.” dedi.

Bölgede çadırlarda yaşam mücadelesi veren Filistinliler, uluslararası topluma “Çadır değil, insanca barınacak temiz bir yer istiyoruz” çağrısında bulundu.