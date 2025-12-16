Rusya’da okulda bıçaklı saldırıda bir ilkokul öğrencisi hayatını kaybetti

Rusya Soruşturma Komitesinin olayla ilgili açıklamasında, saldırının Moskova’ya bağlı Odintsovo ilçesindeki bir okulda gerçekleştiği belirtildi.

Reşit olmayan öğrencinin okulda bir başka öğrenci ve güvenlik görevlisine bıçakla saldırdığı aktarılan açıklamada, saldırıya uğrayan öğrencinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Moskova Bölgesi Çocuk Hakları Ombudsmanı Kseniya Mişonova, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıda hayatını kaybeden çocuğun 4. sınıf öğrencisi olduğunu duyurdu.

Mişonova, okulda yaralıların da olduğunu aktardı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, saldırının nedenine ilişkin detaylı açıklama yapılmadı.