Duman 5.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 16.12.2025 14:36

Gazze'de soğuktan bir bebek daha hayatını kaybetti

Gazze Şeridi'nde aşırı soğuk nedeniyle vücut ısısı düşen Filistinli bir bebek yaşamını yitirdi.

Gazze'de soğuktan bir bebek daha hayatını kaybetti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada konuya ilişkin bilgi verdi.

Gazze kentinde etkili olan aşırı soğuk hava sonucu vücut ısısı düşen 2 haftalık Muhammed Halil Ebu Hayr'ın iki gün önce hastaneye kaldırıldığı aktarılan açıklamada, tedavi için yoğun bakım ünitesine alınan bebeğin, müdahaleye rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

İsrail'in 2 yıl devam eden saldırıları sonucu ciddi yıkımın yaşandığı Gazze Şeridi, pazartesi akşam saatlerinde bölgede etkisini gösteren yeni alçak basınçla son 2 haftada iki soğuk hava dalgasının etkisi altında kaldı.

Gazze Şeridi'nde, 10 Aralık'ta başlayarak 3 gün etkili olan "Byron fırtınasının" yol açtığı şiddetli yağış, çadırların su altında kalmasına ve hasarlı yapıların çökmesine yol açmıştı.

Gazze Şeridi'nde Hükümetin Medya Ofisine göre soğuk hava koşulları nedeniyle 14 Filistinli hayatını kaybetmiş, 53 bin çadır kısmen veya tamamen zarar görmüş, bölgede 4 milyon dolarlık zarar meydana gelmişti.

ETİKETLER
Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
Sıradaki Haber
TRT, Gazze'deki insanlık dramını görüntüledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:17
PFDK, 224 futbolcu ve 24 hakem hakkındaki kararını açıkladı
14:58
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 70 bin 667'ye yükseldi
14:34
Yüzyılın Konut Projesi’nde başvurular bu hafta sona eriyor
15:20
Erdoğan: Karadeniz'de sivil gemiler hedef alınmamalı, ikazlarımızı ilettik
14:13
Bakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'ı kabul etti
15:06
TRT, Gazze'deki insanlık dramını görüntüledi
Gazze'de şiddetli yağış nedeniyle çöken binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Gazze'de şiddetli yağış nedeniyle çöken binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor
FOTO FOKUS
TRT, Gazze'deki insanlık dramını görüntüledi
TRT, Gazze'deki insanlık dramını görüntüledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ