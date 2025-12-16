Puslu 4.6ºC Ankara
AA 16.12.2025 11:53

Japonya'da 7,5 büyüklüğündeki depremin ardından verilen "mega deprem" uyarısı kaldırıldı

Japonya'da 8 Aralık'ta Aomori eyaletine bağlı Misawa bölgesi açıklarında meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki depremin ardından verilen "mega deprem" uyarısının kaldırıldığı bildirildi.

Japonya'da 7,5 büyüklüğündeki depremin ardından verilen "mega deprem" uyarısı kaldırıldı

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) ve hükümet yetkilileri, 8 Aralık'ta meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki depreme ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi.

Yetkililer, söz konusu depremin ardından ülkenin kuzeydoğu kıyıları için verilen "mega deprem" uyarısının kaldırıldığını duyurdu.

Bölgede 8 veya üstü büyüklüğünde bir "mega deprem" olasılığının azaldığına işaret eden yetkililer, öte yandan, bu durumun riskin tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmediğini ve bölge sakinlerinin hazırlıklı olmayı sürdürmesi gerektiğini belirtti.

Japonya'daki depremin ardından "mega deprem" uyarısı yapılmıştı

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) 8 Aralık'ta, Japonya'nın Aomori eyaletine bağlı Misawa bölgesi açıklarında 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirmişti.

JMA, gelecek günlerde benzer veya daha büyük artçı depremler olabileceği konusunda uyarıda bulunmuş ve 8 veya üstü büyüklüğünde bir "mega deprem" meydana gelebileceğini kaydetmişti.

Yetkililer, halkı evlerdeki eşyaları sabitlemeye, gıda ve su ile taşınabilir tuvalet içeren acil durum çantaları hazırlamaya çağrıda bulunmuştu.

Japonya
