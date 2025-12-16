Puslu 4.6ºC Ankara
Dünya
AA 16.12.2025 10:51

Hiroşima'da atom bombası sonucu ölen 13 yaşındaki kızın kimliği 80 yıl sonra tespit edildi

İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD’nin Japonya’nın Hiroşima kentine attığı atom bombası sonucu hayatını kaybeden 13 yaşındaki bir kız çocuğunun kimliği, 80 yıl sonra DNA örnekleriyle tespit edildi.

Hiroşima'da atom bombası sonucu ölen 13 yaşındaki kızın kimliği 80 yıl sonra tespit edildi

The Japan Times’ın haberine göre, 6 Ağustos 1945’teki atom bombası saldırısında kaybolan Kajiyama Hatsue'nin yeğeni Kajiyama Şuji, akrabasının kimlik tespitinin yapılması için başvurdu.

Kanagawa Üniversitesi, saç örneklerinden çıkardığı DNA'yı, Kajiyama Hatsue'nin 91 yaşındaki kız kardeşinden alınan DNA ile karşılaştırdı.

Laboratuvar incelemelerinde Barış Anıtı Parkı’nda Kajiyama Michiko adına kayıtlı saç ve küllerin, 6 Ağustos 1945’teki atom bombası saldırısının ardından kaybolan Kajiyama Hatsue'ye ait olduğu belirlendi.

Bu gelişme, atom bombası kurbanlarının DNA yöntemiyle kimlik tespitinin yapıldığı ilk başarılı örnek oldu.

Hiroşima’daki anıt mezarda, atom bombası saldırısında hayatını kaybeden ve kimliği belirlenemeyen yaklaşık 70 bin kişinin külleri muhafaza ediliyor.

Hiroşima Belediyesi, mağdur ailelerinin talebi doğrultusunda ilerleyen dönemde diğer saç örnekleri üzerinde de DNA testi yapılmasını planladığını açıkladı.

ABD Japonya
