Dünya
AA 16.12.2025 10:23

Endonezya'da şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde ölü sayısı 1030'a yükseldi

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 1030'a çıktı.

Endonezya'da şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde ölü sayısı 1030'a yükseldi

Antara News'ün haberine göre, Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), Kuzey Sumatra, Batı Sumatra ve Açe'deki afetlere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, sel ve toprak kaymalarında yaşamını yitirenlerin sayısının 1030'a ulaştığı, 206 kişinin kayıp olduğu belirtildi.

Kabine toplantısında konuşan Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, şiddetli sel ve toprak kaymalarından etkilenen bölgelerde toparlanma sürecinin zaman alabileceğini, ancak 2 ila 3 ay içinde normale dönülmesini hedeflediklerini bildirdi.

Subianto, 1000 adet ağır iş makinesinin bölgeye sevk edildiğini aktararak, "Yola erişimin büyük bölümü yeniden sağlandı, yalnızca birkaç bölge hala izole durumda." ifadesini kullandı.

Her gün 60 helikopter ile çok sayıda uçağın bölgeye insani yardım ulaştırmak için çalıştığına değinen Subianto, hükümetin etkilenen eyaletlerde 2 bin geçici ve kalıcı konut inşa edeceğini kaydetti.

BNPB, 8 Aralık'ta, Sumatra Adası'ndaki afet kaynaklı altyapı hasarlarının onarılması için Endonezya'nın yaklaşık 3 milyar dolar harcayabileceğini tahmin ettiklerini kaydetmişti. 3 eyaletteki hasar tespit çalışmaları devam ettikçe yeniden inşa için ayrılacak miktarın daha da artabileceği belirtilmişti.

