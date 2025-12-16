Puslu 2.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 16.12.2025 10:22

Brent petrolün varili 60,06 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 60,06 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 60,06 dolardan işlem görüyor

Dün 61,30 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 60,21 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.05 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,24 azalışla 60,06 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 56,36 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, Rusya ile Ukrayna arasında bir barış anlaşmasına varılabileceğine dair iyimserlik etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna-Rusya Savaşı ile ilgili Avrupalı liderlerle kapsamlı görüşmeler yaptığını belirterek, diplomatik sürecin "temkinli ama olumlu" bir seyir izlediğini söyledi.

Trump'ın açıklamaları, ABD'li yetkililerin Berlin'de yürütülen temaslarda Ukrayna için NATO'nun 5. maddesine benzer güçlü güvenlik garantileri içeren bir "barış paketi" üzerinde önemli ilerleme sağlandığını duyurmasının ardından geldi.

Uzmanlar bu gelişmelerin, Rus petrolüne yönelik ABD yaptırımlarının yakın zamanda kaldırılabileceği ihtimalini artırdığını ve piyasalarda ek arz baskısı oluşturduğunu kaydetti.

Öte yandan, ABD ile Venezuela arasındaki gerilim fiyatlardaki düşüşü sınırlıyor.

ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM) internet sitesinden saldırılara ilişkin yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in talimatıyla Doğu Pasifik'te "uyuşturucu taşıdığı ve terör örgütleriyle bağlantılı" olduğu öne sürülen 3 tekneye yönelik dün hava ve deniz saldırıları düzenlendiği belirtildi.

Ayrıca Venezuela'nın devlet petrol şirketi PDVSA, siber saldırıya uğradıklarını belirterek, söz konusu saldırıdan ABD'yi sorumlu tuttu.

Ulusal basına yansıyan açıklamada, PDVSA'ya yönelik siber saldırının, ABD'nin Venezuela petrolünü ele geçirmeye yönelik stratejisinin bir parçası olduğu öne sürüldü.

Trump, imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

Bu bağlamda ABD, ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Brent petrolde teknik olarak 64,21 dolar direnç, 59,74 dolar destek bölgesi olarak izleniyor.

ETİKETLER
Petrol Brent Petrol Dolar Benzin Altın Akaryakıt
Sıradaki Haber
Trump, BBC'ye 5 milyar dolarlık iftira davası açtı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:38
Altının gramı 5 bin 891 liradan işlem görüyor
10:34
Konut Fiyat Endeksi kasımda arttı
10:27
3I/ATLAS 19 Aralık'ta Dünya'ya en yakın geçişini yapacak: Ne olacak?
10:24
Endonezya'da şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde ölü sayısı 1030'a yükseldi
10:25
İzmir'de 4 bin 130 litre etil alkol ele geçirildi
10:40
Kasımda 141 bin 100 konut satıldı
Kars'taki tescilli Lavaş Gölü'nün yüzeyi dondu
Kars'taki tescilli Lavaş Gölü'nün yüzeyi dondu
FOTO FOKUS
Zeynep öğretmenin yeniden doğuşu
Zeynep öğretmenin yeniden doğuşu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ