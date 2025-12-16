Trump: Ukrayna'da savaşın tekrar başlamasını istemiyoruz

Beyaz Saray’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, yaklaşık bir saat önce Avrupalı liderlerle yaptığı görüşmelere değinerek, “Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın da ele alındığı çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik. Uzun bir görüşme oldu. İşler iyi gidiyor gibi görünüyor ama bunun zor bir süreç olduğunu da biliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile de uzun bir telefon görüşmesi yaptığını kaydeden Trump, Almanya, İtalya, NATO, Finlandiya, Fransa, İngiltere, Polonya, Norveç, Danimarka ve Hollanda liderleriyle “çok uzun ve çok iyi” temaslar gerçekleştirdiğini ifade etti.

"Savaşın başlamaması için güvenlik garantileri üzerinde çalışıyoruz"

ABD Başkanı Trump, Ukrayna’nın talep ettiği güvenlik garantilerinin Avrupa ile birlikte şekillendirildiğini vurgulayarak, “Avrupa, bu sürecin büyük bir parçası olacak. Savaşın yeniden başlamaması için güvenlik garantileri üzerinde çalışıyoruz. Savaşın tekrar başlamasını istemiyoruz.” dedi.

Trump’ın açıklamaları, ABD’li yetkililerin Berlin’de yürütülen temaslarda Ukrayna için NATO’nun 5. maddesine benzer güçlü güvenlik garantileri içeren bir “barış paketi” üzerinde önemli ilerleme sağlandığını duyurmasının ardından geldi. Yetkililer, söz konusu garantilerin sınırlı bir süre için sunulacağını ve nihai bir anlaşma halinde paketin ABD Senatosuna götürüleceğini belirtmişti.

ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna barış görüşmelerini yürütmekle görevlendirdiği özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner son iki gündür Almanya'nın başkenti Berlin'de Ukrayna ve Rusya arasında bir anlaşma sağlanması için çeşitli görüşmelerde bulunuyor.

Gazetecilere görüşmelerle ilgili bilgi veren ABD'li bir yetkili, NATO anlaşmasının üye bir ülkeye yapılan silahlı saldırının, tüm üyelere yapılmış sayıldığı beşinci maddesi benzeri bir güvencenin Ukrayna'ya da sağlanacağını söylemişti.

ABD müzakere heyetinin, Avrupalı muhatapları ile yaptıkları görüşmeler sonrası oluşan "barış paketi" taslağının son halini gelecek hafta Başkan Trump'a detaylı bir şekilde sunması bekleniyor.