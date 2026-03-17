BAE hava sahasını kapattı, İran kaynaklı füze ve İHA saldırılarına müdahale edildi

BAE Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, “istisnai bir önlem kapsamında ülke hava sahasının geçici ve kısmi olarak kapatıldığı” duyuruldu.

Hava sahasını geçici olarak kapatan BAE’nin ayrıca ülkeye yönelik İHA saldırılarına müdahale etmeye başladığı belirtildi.

BAE Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise ülkenin hava savunma sistemlerinin İran’dan gelen füze ve İHA saldırılarıyla mücadele ettiği kaydedildi.

Açıklamada, ülkenin çeşitli bölgelerinde duyulan patlama ve gürültülerin, hava savunma sistemlerinin balistik füzeleri engellemesiyle savaş uçaklarının İHA'ları etkisiz hale getirmesi sonucu oluştuğu ifade edildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, BAE ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.