İran'dan Trump'a: Savaşın sonucu sosyal medya paylaşımlarıyla belirlenemez

Sözcü Zülfikari, X sosyal medya hesabından yaptığı görüntülü paylaşımda, İngilizce olarak ABD Başkanı Trump'a seslendi.

Trump'ın İran'a saldırılara ilişkin paylaşımlarına işaret eden ve savaşın sonucunun sosyal medya paylaşımlarıyla belirlenemeyeceğini belirten Zülfikari, "Savaşın sonucu sizin ve kuvvetlerinizin yaklaşmaya cesaret edemediğiniz, ancak tweetlerinizde bahsedebildiğiniz o sahada belirlenir." ifadesini kullandı.

Zülfikari ayrıca, ABD'nin İran'a saldırılar için verdiği isimle de dalga geçerek, "Bu savaşı 'Destansı Öfke' yerine 'Destansı Korku' olarak adlandırmak daha iyi olur." dedi.