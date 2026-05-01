BBC 01.05.2026 06:46

Haydut İsrail, Küresel Sumud Filosu'ndan 175 kişinin gözaltına alındığını açıkladı

İşgalci İsrail Deniz Kuvvetleri, Gazze’ye yardım taşımayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu'na ait gemilere Girit Adası yakınlarındaki uluslararası sularda müdahale etti. Aktivistler, 22 teknenin durdurulduğunu belirtirken İsrail Dışişleri Bakanlığı yaklaşık 175 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Filo organizatörleri, operasyonu "korsanlık" olarak nitelendirerek, Gazze’den yaklaşık 965 kilometre uzaklıkta gerçekleşen müdahale sırasında İsrail güçlerinin teknelere zarar verdiğini ve iletişimi kestiğini söyledi.

İsrail tarafı ise operasyonun, abluka ihlalini önlemek amacıyla uluslararası hukuka uygun ve kayıp verilmeden gerçekleştirildiğini savundu.

Diplomatik tepkiler ve tahliye süreci

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, gözaltına alınan aktivistlerin Yunan hükümetiyle koordineli bir şekilde Yunanistan kıyılarına bırakılacağını duyurdu.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni müdahaleyi kınayarak gözaltındaki 24 İtalyan vatandaşının derhal serbest bırakılmasını talep ederken, Avrupa Birliği de İsrail’e uluslararası deniz hukukuna saygı gösterme çağrısı yaptı.

Bölgede son durum

İspanya, Fransa ve İtalya'dan yola çıkan 58 teknelik filo, İsrail'in Gazze üzerindeki deniz ablukasını kırmak ve kalıcı bir insani koridor açılmasını sağlamak amacıyla iki hafta önce denize açıldı.

Geçtiğimiz Ekim ayında benzer bir girişimde bulunan grup, aralarında Greta Thunberg'in de bulunduğu yüzlerce kişinin sınır dışı edilmesiyle durdurulmuştu.

Bölgeye yaklaşan büyük bir fırtına öncesinde, yakıtı bitmiş veya motoru bozulmuş durumda olan 17 teknenin akıbeti endişe yaratıyor.

Yunan Sahil Güvenliği, uluslararası sulardaki bu tekneler için arama kurtarma ihtiyacı doğması halinde teyakkuzda bekliyor.

Gözaltındaki aktivistlerin önümüzdeki saatlerde Yunanistan'a teslim edilmesi planlanıyor.

