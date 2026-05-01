NBC: İran ateşkesi enkaz altında kalan gizli silahlarını geri almak için kullanıyor

NBC News'in bir ABD'li yetkili ve konuya yakın iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, İran hükümeti, ABD ve İsrail hava saldırıları sonrası yer altında saklanan veya enkaz altında gömülü kalan füze ve diğer mühimmatları kazı çalışmalarıyla çıkarmak için çabalarını yoğunlaştırdı.

Haberde yer alan bilgilere göre ABD'li yetkililer, İran'ın bu adımla İHA ve füze kapasitesini hızla yeniden inşa etmeyi amaçladığına inanıyor.

Kaynaklar, Tahran yönetiminin Donald Trump'ın askeri operasyonları yeniden başlatma kararı alması durumunda, Orta Doğu genelinde saldırılar düzenleyebilecek bir konuma gelmeyi hedeflediğini ifade etti.