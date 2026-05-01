Dünya
Al Jazeera 01.05.2026 06:31

ABD Donanması Orta Doğu'daki gemilere ikmal yapıldığını açıkladı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), bölgedeki donanma gemilerinin yakıt, gıda, mühimmat ve temel ihtiyaç malzemeleriyle yeniden donatıldığını duyurdu.

CENTCOM, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, bölgedeki USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Görev Grubu'nu destekleyen USS Delbert D. Black güdümlü füze destroyerine malzeme yüklendiğini gösteren fotoğraflar yayımladı.

Açıklamada, denizde gerçekleştirilen bu ikmal çalışmalarının ABD gemilerinin operasyonel kabiliyetlerini sürdürmesi için kritik öneme sahip olduğu vurgulandı.

Savaşın maliyeti tartışılıyor

Öte yandan, Pentagon Şefi Pete Hegseth bu hafta ABD Senatosu'nda yaptığı sunumda, İran ile devam eden savaşın ABD ordusuna bugüne kadarki maliyetinin yaklaşık 25 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Hegseth, bütçenin büyük kısmının kullanılan mühimmatlar, operasyonel bakım ve ekipman değişimine harcandığını belirtti.

Ekonomik etkiler ve farklı tahminler

Hegseth'in sunduğu rakamlara rağmen, Kongre'deki bazı Demokrat üyeler ve bağımsız analizler gerçek maliyetin çok daha yüksek olduğunu öne sürüyor.

Bazı tahminler, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması ve küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmaların Amerikan ekonomisine olan toplam etkisinin yüzlerce milyar doları bulabileceğine dikkat çekiyor.

Bölgede neler oluyor?

ABD ve İsrail'in Şubat ayında İran'ın nükleer tesislerine ve askeri altyapısına yönelik başlattığı "Gece Yarısı Çekici" operasyonu, bölgedeki en büyük askeri hareketliliklerden birine dönüştü. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma girişimi ve misilleme saldırılarıyla çatışmalar şiddetlendi.

Nisan ayı başında sağlanan ve süresi uzatılan iki haftalık ateşkes süreci devam ederken, ABD bölgedeki lojistik ağını güçlendiriyor.

Liman altyapılarının zarar görmesi nedeniyle donanma gemileri açık denizde ikmal yöntemlerini kullanıyor.

Pentagon, mühimmat stoklarını yenileyerek olası bir çatışma senaryosuna hazırlanırken, Donald Trump yönetiminin ateşkese rağmen Tahran üzerindeki baskıyı artırması bekleniyor.

Bölgedeki üç uçak gemisi görev grubunun varlığı, diplomatik görüşmeler sonuç vermezse operasyonların yeniden başlayabileceğine işaret ediyor.

Bitlis'te çiçek açan badem ağaçları Van Gölü kıyısını renklendirdi
GÖKBEY'in TSK'ya ilk teslimatı yapıldı
