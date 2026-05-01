Dünya
Al Jazeera 01.05.2026 06:35

ABD yönetimi İran savaşının sona erdiğini savundu

Trump yönetimi, nisan ayı başında yürürlüğe giren ateşkes süreciyle birlikte İran ile olan savaşın "sona erdiğini" ileri sürdü. Associated Press (AP) ve Reuters'ın haberlerine göre bu adım, yönetimin askeri operasyonlar için Kongre'den onay alma zorunluluğunu ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Üst düzey bir yönetim yetkilisi, şubat ayında başlayan çatışmaların artık "sonlandığını" ifade etti.

Yetkili, 7 Nisan'da varılan ve süresi uzatılan ateşkes hatırlatılarak, o tarihten bu yana ABD Silahlı Kuvvetleri ile İran arasında herhangi bir karşılıklı ateş açılmadığını belirtti.

Savaş Yetkileri Yasası tartışması

Yönetimin bu gerekçesi, 1973 tarihli Savaş Yetkileri Yasası'nı baypas etme girişimi olarak değerlendiriliyor.

Söz konusu yasa, başkanın 60 günü aşan askeri eylemler için Kongre'den resmi onay almasını zorunlu kılıyor.

Trump yönetiminin, savaşın 60. gününe denk gelen Cuma gününe kadar yetki alması veya çatışmaları durdurması gerekiyordu.

Trump için kritik tarih 1 Mayıs: İran operasyonları duracak mı?

Kongre'de tepkiler artıyor

Demokratlar, Trump'ın İran operasyonları için resmi onay alması konusunda baskılarını sürdürüyor.

Öte yandan, Tahran'a yönelik geçici askeri müdahaleyi destekleyen ancak sürecin uzaması halinde Kongre denetimi isteyen çok sayıda Cumhuriyetçi milletvekili için de 60 günlük sürenin dolması bir dönüm noktası olarak görülüyor.

7 Nisan'da ilan edilen iki haftalık ateşkesin uzatılmasıyla sahada sessizlik hakim olsa da ABD yönetimi, çatışmaların hukuki statüsünü "sonlanmış" olarak tanımlayarak Kongre denetiminden kaçınmaya çalışıyor.

Muhalefet ise ateşkesin savaşı hukuken bitirmediğini savunuyor.

Beyaz Saray'ın bu yorumu kabul görmezse, yönetim ile Kongre arasında ciddi bir anayasal kriz yaşanması bekleniyor.

Cumhuriyetçilerin bir kısmının da desteğini çekmesi halinde, Trump'ın bölgedeki askeri varlığı sürdürmek için ihtiyaç duyduğu bütçe ve yetki taleplerinin reddedilme ihtimali bulunuyor.

