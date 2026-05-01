Dünya
AA 01.05.2026 06:51

Ünlü yönetmenin Oscar ödülü uçakta kayboldu

Oscar ödüllü yönetmen Pavel Talankin’in "Mr. Nobody Against Putin" belgeseliyle kazandığı altın heykelcik, New York’taki John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı’nda güvenlik engeline takılmasının ardından kayboldu.

Çarşamba günü Almanya’ya gitmek üzere uçağa binmeye hazırlanan Talankin, el bagajındaki Oscar heykelciğinin "silah olarak kullanılabileceği" gerekçesiyle kabine alınmasına izin verilmediğini belirtti.

Kayıtlı bagajı bulunmayan yönetmene yardımcı olan Lufthansa personeli, ödülü bir kutuya paketleyerek kargo bölümüne gönderdi; ancak uçak Almanya’ya indiğinde heykelciğin kaybolduğu anlaşıldı.

Lufthansa'dan kayıp ilanı

Havayolu şirketi Lufthansa yaptığı açıklamada, durumdan derin üzüntü duyduklarını ve ödülün bulunması için kapsamlı bir iç soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Belgeselin yönetici yapımcısı Robin Hessman, Talankin’in daha önce hem Oscar hem de Bafta ödülleriyle defalarca seyahat ettiğini ve hiçbir sorun yaşamadığını vurgulayarak yaşananlara tepki gösterdi.

Pavel Talankin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından bir Rus okulunda artan savaş propagandasını konu alan belgeseliyle bu yıl "En İyi Belgesel" dalında Oscar kazandı.

Yönetmen, ödülü New York'ta üniversite öğrencileriyle katıldığı bir gösterim sırasında sergilemek amacıyla yanında taşıyordu.

ETİKETLER
Hava Yolu Oscar Rusya Ukrayna
