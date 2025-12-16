Puslu 2.4ºC Ankara
Dünya
BBC 16.12.2025 09:17

Trump, BBC'ye 5 milyar dolarlık iftira davası açtı

ABD Başkanı Donald Trump, İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'ye, 6 Ocak 2021'deki konuşmasının bir belgeselde kurgulanma şekli nedeniyle 5 milyar dolarlık iftira davası açtı. Trump, ayrıca Florida eyaleti ticaret uygulamaları yasasını ihlal ettiği iddiasıyla 5 milyar dolar daha talep ediyor.

Trump, BBC'ye 5 milyar dolarlık iftira davası açtı

Florida'da mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, BBC'nin Panorama belgeselinde, konuşmanın farklı zamanlarında sarf edilen cümleleri "kasten, kötü niyetle ve hileli bir şekilde tahrif ederek" kendisine iftira attığı öne sürüldü.

Konuşmanın kurgulanması tartışması

Tartışma konusu olan belgesel, 2024 ABD seçimleri öncesinde Birleşik Krallık'ta yayınlanmıştı.

Trump, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınından hemen önce yaptığı konuşmada, destekçilerine önce "Kongre Binası'na yürüyeceğiz ve cesur senatörlerimizi ve kongre üyelerimizi alkışlayacağız" demişti.

Konuşmanın yaklaşık 50 dakika sonraki bir bölümünde ise "Ve savaşıyoruz. Cehennem gibi savaşıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Panorama programında ise bu iki farklı bölüm birleştirilerek, Trump'ın "Kongre Binası'na yürüyeceğiz... ve ben de sizinle orada olacağım. Ve savaşıyoruz. Cehennem gibi savaşıyoruz" dediği izlenimi yaratıldı.

BBC'nin tepkisi ve istifalar

BBC, yapılan kurgunun, Trump'ın "şiddetli eylem çağrısı yaptığına dair yanlış bir izlenim" verdiğini kabul ederek özür diledi. Ancak kuruluş, bir iftira davası açılmasını gerektirecek hukuki bir temel olmadığını savundu ve tazminat talebini reddetti.

Belgeselin neden olduğu kriz, kurum içinde büyük yankı uyandırdı. Sızdırılan bir iç notun kurgudaki hataları işaret etmesi üzerine BBC Genel Müdürü Tim Davie ve Haber Başkanı Deborah Turness istifa etti.

Yargı yetkisi iddiaları

BBC avukatları, belgeselin ABD'de yayınlanmadığını ve sadece Birleşik Krallık'taki izleyicilere açık olan BBC iPlayer üzerinden izlenebildiğini belirtmişti.

Ancak Trump'ın hukuk ekibi, davanın Florida'da görülmesi için iki dayanak öne sürüyor:

BBC'nin, belgeselin Birleşik Krallık dışında dağıtımı için üçüncü taraf bir medya kuruluşuyla yaptığı iddia edilen lisans anlaşmaları.

Florida vatandaşlarının, artan VPN kullanımı ve BritBox gibi yayın hizmetleri aracılığıyla, BBC programı kaldırmadan önce belgesele erişmiş olma ihtimali.

BBC'nin, açılan bu yeni davaya henüz resmi bir yanıtı bulunmuyor.

