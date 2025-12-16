KOBİ'lerin finansmana erişimini artıracak projeye Dünya Bankası'ndan onay

Dünya Bankasından yapılan açıklamaya göre, proje, 4 milyar dolar tutarında bölgesel bir girişim olan İstihdam ve Büyüme için Finansmana Erişim Programı'nın bir parçası olarak uygulanacak.

Proje, Dünya Bankası Grubunun Avrupa ve Orta Asya bölgesindeki işletmelerin finansal hizmetlere ve araçlara erişimini iyileştirmeyi, özel sektör büyümesini teşvik etmeyi ve 3,5 milyon iş yaratmayı amaçlıyor.

Türkiye Vakıflar Bankası ile işbirliği içinde uygulanacak projeye, uluslararası kreditörlerden 10 yıllık ticari finansman şeklinde sağlanacak 1,5 milyar euroya kadar tutarı harekete geçirmek amacıyla Dünya Bankası Grubunun garanti platformu kapsamında 750 milyon euro Dünya Bankası garantisi sağlayacak.

Proje, kadınlar ve gençlere odaklanarak tüm uygun mikro işletmeler ve KOBİ'ler için finansmana erişimi genişletmeyi ve teşvik mekanizmaları yoluyla istihdamı, rekabet gücünü ve ekonomik büyümeyi güçlendirmeyi amaçlıyor.

Garanti, kadın ve genç girişimciliğini, sektörel finansmana erişimi ve yeterince gelişmemiş ve afetlerden etkilenen bölgelerde dirençliliği destekleyen üç finansman penceresi yoluyla yaklaşık 30 bin işletmeye alt krediler sağlayacak.

Projenin, doğrudan ve dolaylı olarak 800 bine kadar yeni veya daha kaliteli iş oluşturulmasına yardımcı olması bekleniyor.

"Daha dayanıklı finansal ekosistemi desteklemeyi hedefliyor"

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, projenin, özellikle krediye erişimi en kısıtlı gruplar arasında yer alan kadınlar ve gençler için uygulanacağını belirterek, "Proje, Türkiye'deki girişimcilerin büyüme, yenilikçilik ve istihdam oluşturmak için ihtiyaç duydukları finansmana erişmelerine yardımcı olacak. Ayrıca bankalar arasında piyasa standartlarını uyumlaştırmaya yönelik bir platform oluşturarak dijitalleşmeyi güçlendirmeyi ve daha dayanıklı bir finansal ekosistemi desteklemeyi hedeflemektedir." ifadesini kullandı.