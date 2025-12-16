Puslu 4.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 16.12.2025 12:28

KOBİ'lerin finansmana erişimini artıracak projeye Dünya Bankası'ndan onay

Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, Türkiye'deki mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) finansmana erişimini artırmak, kadın ve gençlerde istihdamı desteklemek için tasarlanan Türkiye İstihdam ve Büyüme için Finansmana Erişim Projesi'ni onayladı. Uygulanacak projeye, 750 milyon euro Dünya Bankası garantisi sağlanacak.

KOBİ'lerin finansmana erişimini artıracak projeye Dünya Bankası'ndan onay

Dünya Bankasından yapılan açıklamaya göre, proje, 4 milyar dolar tutarında bölgesel bir girişim olan İstihdam ve Büyüme için Finansmana Erişim Programı'nın bir parçası olarak uygulanacak.

Proje, Dünya Bankası Grubunun Avrupa ve Orta Asya bölgesindeki işletmelerin finansal hizmetlere ve araçlara erişimini iyileştirmeyi, özel sektör büyümesini teşvik etmeyi ve 3,5 milyon iş yaratmayı amaçlıyor.

Türkiye Vakıflar Bankası ile işbirliği içinde uygulanacak projeye, uluslararası kreditörlerden 10 yıllık ticari finansman şeklinde sağlanacak 1,5 milyar euroya kadar tutarı harekete geçirmek amacıyla Dünya Bankası Grubunun garanti platformu kapsamında 750 milyon euro Dünya Bankası garantisi sağlayacak.

Proje, kadınlar ve gençlere odaklanarak tüm uygun mikro işletmeler ve KOBİ'ler için finansmana erişimi genişletmeyi ve teşvik mekanizmaları yoluyla istihdamı, rekabet gücünü ve ekonomik büyümeyi güçlendirmeyi amaçlıyor.

Garanti, kadın ve genç girişimciliğini, sektörel finansmana erişimi ve yeterince gelişmemiş ve afetlerden etkilenen bölgelerde dirençliliği destekleyen üç finansman penceresi yoluyla yaklaşık 30 bin işletmeye alt krediler sağlayacak.

Projenin, doğrudan ve dolaylı olarak 800 bine kadar yeni veya daha kaliteli iş oluşturulmasına yardımcı olması bekleniyor.

"Daha dayanıklı finansal ekosistemi desteklemeyi hedefliyor"

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, projenin, özellikle krediye erişimi en kısıtlı gruplar arasında yer alan kadınlar ve gençler için uygulanacağını belirterek, "Proje, Türkiye'deki girişimcilerin büyüme, yenilikçilik ve istihdam oluşturmak için ihtiyaç duydukları finansmana erişmelerine yardımcı olacak. Ayrıca bankalar arasında piyasa standartlarını uyumlaştırmaya yönelik bir platform oluşturarak dijitalleşmeyi güçlendirmeyi ve daha dayanıklı bir finansal ekosistemi desteklemeyi hedeflemektedir." ifadesini kullandı.

ETİKETLER
Dünya Bankası Kredi Kartı KOBİ Girişimci İstihdam
Sıradaki Haber
Asgari ücrette ikinci toplantı tarihi belli oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:18
"Bahis" reklamları yasaklanacak
12:06
Asgari ücrette ikinci toplantı tarihi belli oldu
11:57
Yarım kalple doğan bebek mucizeyi başardı
12:02
AK Parti'nin hazırladığı Türk Dünyası Vizyon Belgesi'nde hedefler belirlendi
12:12
Japonya'da 7,5 büyüklüğündeki depremin ardından verilen "mega deprem" uyarısı kaldırıldı
12:01
Diz ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede lösemi olduğunu öğrendi
Balıkesir kent merkezinin su ihtiyacını karşılayan barajın seviyesi yüzde 10'un altına düştü
Balıkesir kent merkezinin su ihtiyacını karşılayan barajın seviyesi yüzde 10'un altına düştü
FOTO FOKUS
Zeynep öğretmenin yeniden doğuşu
Zeynep öğretmenin yeniden doğuşu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ