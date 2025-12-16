Duman 5.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 16.12.2025 14:35

Yüzyılın Konut Projesi’nde başvurular bu hafta sona eriyor

Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru yapmak isteyenler için geri sayım başladı. Başvurular e-Devlet'te 18 Aralık Perşembe, bankalarda 19 Aralık Cuma günü sona erecek. Sosyal konutlar için ilk kuralar 29 Aralık'ta çekilecek. Kura süreci, Şubat 2026'ya kadar devam edecek.

Yüzyılın Konut Projesi’nde başvurular bu hafta sona eriyor

TOKİ eli ile 81 ilde 500 bin konut inşa edilecek. Vatandaşlar güvenli yuvalara kavuşturulacak.

Yüzyılın Konut Projesi ile Türkiye ev sahibi olacak. Projeye başvuru yapmak isteyenler için geri sayım başladı.

Başvuru süreci e-Devlet'te 18 Aralık Perşembe, bankalarda 19 Aralık Cuma günü sona erecek.

Uygun ödeme koşulları ile ev sahibi olabilme fırsatı sunan proje; ilk günden itibaren yoğun ilgi gördü. Bugüne kadar 5,5 milyon başvuru yapıldı.

İlk kuralar 29 Aralık'ta çekilecek

Projede 3 farklı tip konut yer alacak. 1+1 55 metrekare, 2+1 65 metrekare ve yine 2+1 80 metrekare evler satışa sunulacak.

Projede; engelli vatandaşlara yüzde 5, şehit yakınları ve gazilere yüzde 5, emeklilere yüzde 20 kontenjan ayrıldı. Ayrıca 3 ve daha fazla çocuğu olan aileler için yüzde 10, 18-30 yaş arası gençler için ise yüzde 20 kontenjan planlandı.

Sosyal konutlar için ilk kuralar 29 Aralık'ta çekilecek. Şubat 2026 sonuna kadar kura süreci devam edecek. İlk konutların teslimatının ise Mart 2027'de yapılması planlanıyor. 

ETİKETLER
TOKİ E-Devlet
Sıradaki Haber
Erdoğan: Karadeniz'de sivil gemiler hedef alınmamalı, ikazlarımızı ilettik
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:17
PFDK, 224 futbolcu ve 24 hakem hakkındaki kararını açıkladı
14:58
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 70 bin 667'ye yükseldi
14:37
Gazze'de soğuktan bir bebek daha hayatını kaybetti
15:20
Erdoğan: Karadeniz'de sivil gemiler hedef alınmamalı, ikazlarımızı ilettik
14:13
Bakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'ı kabul etti
15:06
TRT, Gazze'deki insanlık dramını görüntüledi
Gazze'de şiddetli yağış nedeniyle çöken binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Gazze'de şiddetli yağış nedeniyle çöken binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor
FOTO FOKUS
TRT, Gazze'deki insanlık dramını görüntüledi
TRT, Gazze'deki insanlık dramını görüntüledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ