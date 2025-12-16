Duman 5.6ºC Ankara
Gündem
AA 16.12.2025 15:41

PFDK, 224 futbolcu ve 24 hakem hakkındaki kararını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis soruşturması kapsamında 197'si amatör 224 futbolcu ve 24 hakem hakkındaki kararını açıkladı. Soruşturması tamamlanan isimlere 45 gün ile 12 ay arasında değişen hak mahrumiyeti cezaları verildi.

PFDK, 224 futbolcu ve 24 hakem hakkındaki kararını açıkladı

TFF'nin açıklamasına göre profesyonel müsabakalarda oynatılabilen amatör statüdeki 197 ve soruşturması tamamlanan 27 futbolcunun yanı sıra 24 hakemle ilgili kararlar verildi.

Kurul, 218 futbolcu ve 23 hakeme 45 gün ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası uyguladı.

Klasman yardımcı hakemi Faik Sancaktutan ve futbolcular Ekrem Koçak ile Mustafa Bilge Diyadin hakkında inceleme ve idari tedbirin devamına hükmedilirken futbolcular Kemal Kaan Kılıç, Mahmut Emin Kabul, Mert Aydın ve Osman Erol hakkında ise aynı eylem sebebiyle daha önce cezalandırıldığı dikkate alınarak isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına karar verildi.

Bahis PFDK
