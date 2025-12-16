Çok Bulutlu 5.7ºC Ankara
Türkiye
AA 16.12.2025 16:52

Ülke genelinde bu hafta az bulutlu ve açık hava bekleniyor

Yurt genelinde bu hafta az bulutlu ve açık bir hava etkili olacak. Hafta boyunca yağış beklenmeyen Ankara 8, İstanbul 13-14, İzmir ise 18-19 derece civarında olacak.

Ülke genelinde bu hafta az bulutlu ve açık hava bekleniyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Serin ve yağışlı havanın yurt genelinde etkisini kaybedeceğini belirten Çelik, hafta boyunca yağış görülmeyeceğini, az bulutlu, açık bir hava beklendiğini bildirdi.

Sıcaklıkta değişiklik olmadığını kaydeden Çelik, "Sıcaklık mevsim normalleri civarında seyrediyor. İç bölgelerin tamamında gece sıcaklık sıfır derece ve yer yer sıfır derecenin altında seyredecek." dedi.

Çelik, hafta boyunca gece ve sabah saatlerinde sis ve pusun Marmara Bölgesi genelinde ve iç kesimlerin tamamında etkili olacağını ifade etti.

Hafta boyunca üç büyükşehirde yağış beklenmediğini aktaran Çelik, sıcaklığın Ankara'da 8, İstanbul'da 13-14, İzmir'de ise 18-19 derece civarında olacağını söyledi.

Hava Durumu Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji
