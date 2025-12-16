Duman 6ºC Ankara
İHA 16.12.2025 13:24

Diyarbakır'da başıboş sokak köpeğinin saldırdığı 2 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde başıboş sokak köpeğin saldırısına uğrayan 2 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da başıboş sokak köpeğinin saldırdığı 2 kişi yaralandı
[Temsili Fotoğraf: AA]

Merkez Yenişehir ilçesi Dönümlü Mahallesi'nde, başıboş sokak köpeğin saldırısına uğrayan M.K. ve S.Ö. el ve vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar M.K. ve S.Ö.'nün yardımına koşarken saldırgan köpeğin kalabalığa yönelmesi paniği artırdı.

Hastaneye sevk edilen yaralılar tedavilerinin ardından tabucu edildi.

"Yeterince müdahale edilmediğini düşünüyorum"

Daha önce oğlu ve kendisine de köpeklerin saldırdığını belirten mahalle sakini Habip Yıldız, ''Önceki gün burada iki kişi köpek saldırısına uğradı. Bundan 20-25 gün önce bizzat kendim 153'e bunu bildirmiştim." dedi.

Yıldız, çocuğunu okuldan getirirken 12 defa köpek saldırısına uğradıklarını ve bir binaya sığınmak zorunda kaldıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bunu bildirdim, değerlendirmeye alındığını söylediler ama yeterince müdahale edilmediğini düşünüyorum. Yeterince müdahale edilmediği için bu sokak köpekleri maalesef her sabah bizim önümüze geliyor ve insanlara zarar veriyor. Biz bu hayvanların toplatılmasını istiyoruz. Buradaki insanların zarar görmemesini istiyoruz."

