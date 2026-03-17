Kuşadası Belediye Başkanı Günel, görevden uzaklaştırıldı

Kuşadası Belediyesi'yle bağlantılı rüşvet ve irtikap soruşturması devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı NSosyal hesabından Kuşadası Belediye Başkanı Günel'in geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Aydın ili Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, hakkında 'rüşvet almak' suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasa'nın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır."