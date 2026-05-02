Çok Bulutlu 8.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 02.05.2026 13:30

Anket: ABD'lilerin çoğu İran'a karşı güç kullanılmasının "hata" olduğunu düşünüyor

ABD'de yapılan anket, Amerikan vatandaşlarının yüzde 61'inin, ülkelerinin İran'a karşı güç kullanmasının "hata" olduğunu düşündüğünü ortaya koydu.

Uluslararası pazar araştırma şirketi Ipsos, ABC News ve Washington Post tarafından 24-28 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen ankette 2 bin 560 kişiye ABD ordusunun diğer ülkelerdeki askeri faaliyetlerine dair görüşleri soruldu.

Katılımcıların yüzde 61'i, ABD'nin İran'a karşı güç kullanmasının "hata" olduğunu ifade etti, yüzde 36'sı "doğru bir karar" olduğunu belirtti, yüzde 3'ü ise çekimser kaldı.

Katılımcıların yarısından fazlası (yüzde 52), İsrail'in ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a saldırı düzenleme kararına etkisinin "çok fazla", yüzde 7'si "çok az", yüzde 37'si "yeterli seviyede" olduğu değerlendirmesinde bulundu, geri kalanı ise soruya yanıt vermekten kaçındı.

Ankete katılanların yüzde 48'i, hükümetin "ABD için daha dezavantajlı olsa bile" İran ile barış anlaşmasını kabul etmesi gerektiğini savundu.

Katılımcıların yüzde 56'sı, İran'a yönelik saldırıların ABD'nin müttefikleriyle ilişkisinin zayıflamasına neden olduğunu ifade etti.

ETİKETLER
ABD İran
Sıradaki Haber
Almanya Savunma Bakanı Pistorius: Avrupa kendi güvenliği için sorumluluk almalı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:13
İstanbul Valiliği: Sokak hayvanları konusunda geri adım söz konusu değil
14:59
NATO: Almanya'dan asker çekme kararını anlamak için ABD ile çalışıyoruz
14:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aile, milletimizin sığınabileceği en güvenli limandır
13:57
KEP ile dijital yazışmalar güvence altında
13:40
Yeni haftada güneş yüzünü gösterecek
13:46
Lüks otomobillere "Hürmüz" engeli: Motor yağı tükeniyor
Gazze'de dolunay
Gazze'de dolunay
FOTO FOKUS
Yuva şenlendi: Yaren leyleğin yavruları yumurtadan çıktı
Yuva şenlendi: Yaren leyleğin yavruları yumurtadan çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ