Çok Bulutlu 8.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
CNBC 02.05.2026 13:39

Lüks otomobillere "Hürmüz" engeli: Motor yağı tükeniyor

İran savaşı nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda yaşanan aksamalar, lüks araçların motorları için hayati önem taşıyan sentetik baz yağ stoklarını tükenme noktasına getirdi.

Lüks otomobillere "Hürmüz" engeli: Motor yağı tükeniyor

Uluslararası Enerji Ajansı'nın "tarihin en büyük enerji güvenliği tehdidi" olarak tanımladığı Hürmüz Boğazı'ndaki gerginlik, ham petrolün ötesine geçerek otomotiv sektörünü vurdu.

Özellikle süper spor ve lüks otomobillerin yüksek devirli motorlarında kullanılan yüksek performanslı sentetik yağların ham maddesi olan "Grup III" baz yağlarında küresel bir kıtlık yaşanıyor. Küresel kapasitenin yüzde 20'sini karşılayan Körfez bölgesindeki üretimin durması ve sevkiyatların engellenmesi, stokların bir ay içinde tükenebileceği uyarısını beraberinde getirdi.

Lüks araç sahiplerini ve endüstri devlerini zor günler beklerken, Kuzey Avrupa'daki baz yağ fiyatları savaşın başlangıcından bu yana yüzde 100'e yakın artış göstererek tarihi zirvelere ulaştı. Sektör analistleri, Shell’in Katar’daki tesislerinin füze saldırılarıyla hasar görmesi ve Güney Kore’nin ihracat kısıtlamaları getirmesiyle tedarik zincirinin kırılma noktasına geldiğini belirtiyor.

Uzmanlar, yağ değişimlerinin hem çok daha maliyetli hale geleceğini hem de ürün bulunabilirliğinin 2027 yılına kadar baskı altında kalacağını öngörüyor.

ETİKETLER
ABD Hürmüz Boğazı İran
Sıradaki Haber
Anket: ABD'lilerin çoğu İran'a karşı güç kullanılmasının "hata" olduğunu düşünüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:13
İstanbul Valiliği: Sokak hayvanları konusunda geri adım söz konusu değil
14:59
NATO: Almanya'dan asker çekme kararını anlamak için ABD ile çalışıyoruz
14:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aile, milletimizin sığınabileceği en güvenli limandır
13:57
KEP ile dijital yazışmalar güvence altında
13:40
Yeni haftada güneş yüzünü gösterecek
13:31
Anket: ABD'lilerin çoğu İran'a karşı güç kullanılmasının "hata" olduğunu düşünüyor
Gazze'de dolunay
Gazze'de dolunay
FOTO FOKUS
Yuva şenlendi: Yaren leyleğin yavruları yumurtadan çıktı
Yuva şenlendi: Yaren leyleğin yavruları yumurtadan çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ