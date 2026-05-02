Yeni haftada güneş yüzünü gösterecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan hava tahmin raporundan derlenen bilgilere göre, önümüzdeki haftanın ilk günlerinde görülecek kuvvetli yağışlar, çarşamba gününden itibaren yerini açık ve az bulutlu bir gökyüzüne bırakacak.

Haftaya yağışlı ve soğuk başlangıç

Pazartesi günü, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor. Batı Karadeniz kıyıları için "kuvvetli yağış" uyarısı yapılırken, Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde "çığ tehlikesi" devam ediyor. Pazartesi günü sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredecek; Ankara’da termometrelerin gece 3, gündüz ise 9 dereceyi göstermesi bekleniyor.

Salı günü, yağışlı sistem iç ve doğu kesimlerde etkisini sürdürürken, Ege ve Marmara'nın batısında güneş yüzünü göstermeye başlayacak. Sıcaklıklar batı illerinde yükselişe geçerek İzmir'de 22, Antalya'da 22 dereceye ulaşacak.

Perşembe günü tüm yurtta güneş var

Çarşamba günü yağışlar Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’ya çekilirken, yurdun geri kalanında parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak.

Perşembe ve Cuma günleri ise yağışlar yurdu tamamen terk edecek. Tahminlere göre perşembe günü Türkiye genelinde bulutsuz ve güneşli bir gökyüzü bekleniyor. Cuma günü ise sadece Trakya ve Batı Karadeniz’in bir bölümünde yerel bulutlanmalar görülse de sıcak hava etkisini sürdürecek.

Sıcaklıklar 10 derece birden artacak

Hafta başında Ankara'da 9, İstanbul'da 15 derece civarında olan gündüz sıcaklıklarının, hafta ortasından itibaren hızla yükselerek mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Çarşamba günü İzmir’de 26, Antalya’da 23, Ankara’da ise 15 derece seviyeleri görülecek.

Yetkililer, haftanın ilk günlerinde iç ve doğu kesimlerde beklenen sağanak yağışlar ile Doğu Anadolu’daki çığ riskine karşı vatandaşların tedbirli olmasını hatırlatırken, hafta ortasından itibaren bahar güneşinin keyfinin sürülebileceğini bildirdi.