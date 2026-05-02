Hafta sonu için "kuvvetli yağış ve fırtına" uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan hava tahmin raporundan derlenen bilgilere göre, yağışlı sistem bugünden itibaren tüm yurtta etkisini gösterecek.

Bugün, Marmara ve Ege bölgelerinde rüzgarın kuzey yönlerden saatte 50 ila 70 kilometre hızla esmesi bekleniyor. İç Anadolu, Akdeniz ve Doğu Anadolu’nun batısında ise güneyli rüzgarların (lodos) saatte 40-60 kilometre hıza ulaşacağı tahmin ediliyor.

Yağışların; İç Anadolu'nun geniş bir kesimi, Akdeniz Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında "kuvvetli" olması beklenirken, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun yüksek kesimleri için "çığ tehlikesi" uyarısı yapıldı.

Yarın sıcaklıklar düşüyor

Yarın yağışlı sistem etkisini sürdürmeye devam edecek. Özellikle İç Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli yağışların etkisini sürdüreceği öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarında ise hissedilir derecede düşüş yaşanacak. Ankara'da gece sıcaklığının 4 dereceye kadar düşmesi beklenirken, İzmir'de en yüksek sıcaklığın 15, İstanbul'da ise 13 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Marmara ve Ege kıyılarında kuzeyli fırtına etkisini pazar günü de sürdürecek.

Yetkililer, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle yaşanabilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar ile kuvvetli yağışların neden olabileceği ani sel ve su baskınlarına karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Ayrıca, Doğu Anadolu'daki dik yamaçlarda çığ riskine karşı hassasiyetin artırılması gerektiği vurgulandı.

Bazı illerde beklenen günün en düşük ve en yüksek sıcaklıkları Ankara'da bugün 6-11, yarın 4-11, İstanbul'da bugün 8/13, yarın 9-13, İzmir'de bugün 8-19, yarın 8-15, Antalya'da bugün 17-21, yarın 15-21, Adana'da bugün (5-26, yarın 15-23, Diyarbakır'da bugün 10-22, yarın 11-21 derece civarında seyredecek.