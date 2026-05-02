Çok Bulutlu 7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 02.05.2026 08:00

Katil İsrail Lübnan'ın güneyinde kan dökmeye devam ediyor

Katil İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Habbuş beldesine düzenlediği saldırıda ölü sayısının 12'ye, yaralı sayısının 25'e yükseldiği bildirildi.

[Fotograf: AA]

İsrail'in, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki saldırıları sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları, akşam saatlerinde saldırı tehdidinde bulunulan Habbuş beldesini hedef aldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda ölü sayısının 12'ye çıktığını, aralarında bir kız çocuğu ve 4 kadının da bulunduğu 25 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bakanlık, daha önce 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin yaralandığını bildirmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, 2 Mart'ta Lübnan'a yoğun hava saldırıları başlatmış, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 600'den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürüyor. Hizbullah da ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

ETİKETLER
İsrail Lübnan
Sıradaki Haber
Trump'tan Kongre'ye "İran" manevrası: Savaş resmen bitti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
Gazze'de dolunay
Gazze'de dolunay
FOTO FOKUS
Van’da dolunay ve tarih aynı karede
Van’da dolunay ve tarih aynı karede
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ