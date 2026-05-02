Savunma sanayiinde dev gövde gösterisi: SAHA 2026

SAHA 2026, 5-9 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde beşinci kez kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Ana mesajı "Teknolojiye hükmet, geleceği şekillendir" vizyonu ile konumlandırılan fuar, yatırım, iş geliştirme ve ticarileşme odaklı bir stratejik platform olarak kurgulanıyor.

SAHA 2026 kapılarını rekorlarla açacak

SAHA 2026, 400 bin metrekare alanda 120'den fazla ülkeden 1700’ün üzerinde katılımcı firma ile kapılarını açacak. Etkinlik boyunca 25 binin üzerinde planlı B2B görüşme gerçekleştirilmesi ve 200 bini aşkın ziyaretçiye ulaşılacak. Bu hedefler SAHA için yeni rekorlara işaret ediyor.

SAHA 2026'nın yenilikçi program kurgusu, sektörün ihtiyacına karşılık verecek biçimde genişliyor. Genişletilmiş Dış Sergi Alanı ile Sarayburnu ve Ataköy Limanı'ndaki deniz unsurlarının ziyaretleri ile tam ölçekli platformlarda yakın inceleme ve etkileşim imkanı sunulurken, FPV Dron Alanı, SAHA İnsansız Kara Aracı Mücadelesi ve SAHA Rover Mücadelesi gibi canlı gösterim ve yarışmalar, operasyonel senaryoya yakın demonstrasyonlarla sahaya dönük karakteri güçlendirecek.

Hava araçlarının yeni silahı CANiK M3 FALCON, ilk kez vitrine çıkacak

Türk savunma sanayisi bünyesinde özellikle hava platformlarının sert operasyonel ihtiyaçları gözetilerek geliştirilen yeni nesil 12.7x99mm ağır makineli tüfeği, SAHA 2026'da ilk kez sergilenecek.

Türk savunma sanayisinin küresel oyuncusu SYS Grup, fuar kapsamında hem yeni ürün lansmanları yapacak hem de "entegre savunma ekosistemi" vizyonuyla uluslararası işbirliklerini derinleştirecek.

SYS Grup'un SAHA 2026'daki en yeni ürün tanıtımı ise yüksek mühendislik çözümü CANiK M3 FALCON olacak.

SAHA 2026, yerli ve milli teknolojileri küresel arenaya taşıyacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, SAHA 2026'nın teknolojik bağımsızlığı pekiştiren yerli ve milli hamlelerin küresel görünürlüğünü daha da güçlendireceğini bildirdi.

Görgün, kümelenmelerin, yalnızca üretimi büyüten yapılar olmanın ötesinde işbirliğini, birlikte geliştirmeyi ve uluslararası açılımı hızlandıran güçlü platformlar olduğuna dikkati çekerek, SAHA İstanbul Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi'nin sektöre kazandırdığı dinamizmin paydaşların küresel ölçekte daha etkili konumlanmasına önemli katkılar sunduğunu belirtti.

KOBİ'lerin yetenekleri SAHA'da vitrine çıkacak

Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayisindeki yerlileşme hamlesinin destekçilerinden OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA), SAHA 2026'ya kapsamlı katılım sağlayacak.

Sektörün üretim potansiyelini küresel vitrine taşımayı hedefleyen OSSA, fuar alanında kurulan 156 metrekarelik standında, savunma sanayisine kritik çözümler sunan 11 yetkin üye firmasını tek çatı altında bir araya getiriyor. Bunun dışında da çok sayıda OSSA üyesi firma fuara kendi stantlarıyla katılıp ürün ve yeteneklerini tanıtacak.

Havacılıkta kritik test altyapıları yerli çözümlere emanet

Türk savunma ve havacılık sanayisi bünyesinde geliştirilen milli platformlarda, daha önce yurt dışından temin edilen kritik test altyapılarının yerini yerli çözümler alıyor.

Türkiye’nin havacılık platformlarında son yıllarda artan yerlileşme oranı, bu platformların geliştirme, üretim ve bakım süreçlerinde kullanılan test altyapılarına olan ihtiyacı da beraberinde artırıyor.

Türk savunma ve havacılık sanayisinde özellikle test ve ölçüm sistemleri alanında uzmanlaşan DEICO’nun kendi tescilli markası altında geliştirdiği Aviolinks ürün ailesi, bu alandaki yerli üretim ihtiyacına güçlü bir yanıt sunuyor. MIL-STD-1553, ARINC-429 ve ARINC-825 protokollerini destekleyen arayüz modüllerinden oluşan bu ürün ailesi, aviyonik test sistemlerinin haberleşme katmanının yerli imkanlarla kurulmasını mümkün kılıyor.

Bir atölyede açılan yol milli hava araçlarına çıktı

Küçük bir atölyede başlayan üretim çabası, kuşaklar arası aktarımla milli hava araçlarının kritik ihtiyaçlarını karşılar hale geldi.

Kadir Yıldız tarafından 1978 yılında Karaköy Perşembe Pazarı’nda 30 metrekarelik bir atölyede kurulan Yıldız Welding, ilk yıllarında fason kaynak işleriyle faaliyet göstermeye başladı.

İstanbul’da 400 metrekare üretim alanında faaliyet gösteren firma, Ankara Kahramankazan’da 2000 metrekarelik tam entegre metal imalat tesisi yatırımlarını sürdürüyor.

Türk zırhlılarının başarısı elektrikli araca taşınıyor

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen ve uluslararası alanda önemli başarılara imza atan zırhlı kara araçları, yeni konfigürasyonlarla iddiasını sürdürüyor.

Nurol Makina, 20'den fazla ülkede kullanılan zırhlı araçlarının en yeni konfigürasyonlarını SAHA 2026'da sergileyecek. Bu kapsamda NMS EWB, NMS-L ve EJDER YALÇIN Ambulans araçları tanıtılacak.

KISRAK 4x4 hayat kurtaracak

Güvenlik güçlerinin en zorlu koşullardaki lojistik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geliştirilen yüksek performanslı araçlar SAHA 2026'da tanıtılacak.

Türkiye'nin "lazer silah sistemi" yeni kabiliyetlerle geliyor

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen zırhlı muharebe araçları en yeni donanım ve yetenekleriyle SAHA 2026'da vitrine çıkacak.

Hava ve denizde 6 yeni milli insansız sistem geliyor

Mühendislik çözümlerine yenilerini ekleyen STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, modern harp sahasının ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği hava ve deniz sistemlerini ilk kez SAHA 2026'da sergileyecek. Şirketin fuarda ön plana çıkaracağı milli teknolojilerin başında Uzun Menzilli Kamikaze İHA geliyor.

Sabit kanatlı kamikaze İHA ALPAGU'nun gelişmiş yeteneklerle donatılan, artırılmış menzil ve faydalı yük kapasitesine sahip yeni bir versiyonu, hava savunma konseptine yenilikçi bir yaklaşım getiren Önleyici İHA Sistemi, anlık istihbarat ve veri akışı sağlayacak Mini Keşif-Gözetleme Sistemi de ilk kez kamuoyuyla buluşacak.

İnsansız deniz araçlarına kesintisiz haberleşme yeteneği

Türk savunma sanayisi bünyesinde deniz platformlarının kesintisiz haberleşme ihtiyacını karşılamak için geliştirilen yeni çözümler SAHA 2026'da tanıtılacak. NETA Elektronik tarafından gemi ve deniz araçları için özel olarak geliştirilen Deniz SOTM, hareket halindeyken uydu bağlantısını kesintisiz sürdürebilen yeni nesil bir uydu haberleşme çözümü olarak görev yapacak.

Farklı boyut ve konfigürasyonlarda tasarlanan Deniz SOTM sayesinde yeni nesil insansız deniz aracı platformlarında da yüksek performanslı ve kesintisiz uydu haberleşmesi sağlanacak.

Tek personelle kurulabilen uzaktan atış sistemi göreve hazır

Uzaktan komuta edilebilen atış kontrol çözümleriyle sahadaki personelin güvenliğini artırmayı hedefleyen yeni nesil sistemler SAHA 2026'da tanıtılacak.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, 5-9 Mayıs'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Askeri platformların "sinir sistemi" yerli çözümlerle güçlenecek

Uçak, insansız hava aracı (İHA), zırhlı araç gibi platformların "sinir sistemi" bileşenleri olarak görev yapan yeni nesil dönüştürücü ve yönetim birimleri SAHA 2026'da ilk kez vitrine çıkacak.

