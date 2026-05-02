Çok Bulutlu 8.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 02.05.2026 14:58

NATO: Almanya'dan asker çekme kararını anlamak için ABD ile çalışıyoruz

NATO Sözcüsü Allison Hart, ABD'nin Almanya'daki yaklaşık 5 bin askerini geri çekme kararının ayrıntılarını görüştüklerini bildirdi.

NATO: Almanya'dan asker çekme kararını anlamak için ABD ile çalışıyoruz

Hart, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, ABD'nin Almanya'da konuşlu yaklaşık 5 bin askerini geri çekme kararıyla ilgili açıklama yaptı.

"ABD ile Almanya'daki askeri konuşlanmasıyla ilgili kararının ayrıntılarını anlamak için çalışıyoruz." ifadesini kullanan Hart, bu düzenlemenin Avrupa'nın savunmaya daha fazla yatırım yapmaya ve ortak güvenlik için daha büyük bir sorumluluk üstlenmeye devam etmesi gerektiğinin altını çizdiğini belirtti.

Hart, bu konuda, geçen yıl Lahey'deki NATO Zirvesi'nde müttefiklerin gayrisafi yurt içi hasılalarının yüzde 5'ini savunmaya yatırma konusunda anlaşmasından bu yana ilerleme kaydedildiğini vurgulayarak "Daha güçlü bir NATO'da daha güçlü bir Avrupa'ya doğru bu değişim devam ederken, caydırıcılık ve savunmamızı sağlama yeteneğimize olan güvenimiz tam." değerlendirmesini yaptı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından dün yapılan açıklamada Almanya'da konuşlu yaklaşık 5 bin askerin 6 ila 12 ay içinde geri çekileceği bildirilmişti.

ETİKETLER
NATO Almanya ABD
Sıradaki Haber
Lüks otomobillere "Hürmüz" engeli: Motor yağı tükeniyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:13
İstanbul Valiliği: Sokak hayvanları konusunda geri adım söz konusu değil
14:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aile, milletimizin sığınabileceği en güvenli limandır
13:57
KEP ile dijital yazışmalar güvence altında
13:40
Yeni haftada güneş yüzünü gösterecek
13:46
Lüks otomobillere "Hürmüz" engeli: Motor yağı tükeniyor
13:31
Anket: ABD'lilerin çoğu İran'a karşı güç kullanılmasının "hata" olduğunu düşünüyor
Gazze'de dolunay
Gazze'de dolunay
FOTO FOKUS
Yuva şenlendi: Yaren leyleğin yavruları yumurtadan çıktı
Yuva şenlendi: Yaren leyleğin yavruları yumurtadan çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ