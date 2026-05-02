NATO: Almanya'dan asker çekme kararını anlamak için ABD ile çalışıyoruz

Hart, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, ABD'nin Almanya'da konuşlu yaklaşık 5 bin askerini geri çekme kararıyla ilgili açıklama yaptı.

"ABD ile Almanya'daki askeri konuşlanmasıyla ilgili kararının ayrıntılarını anlamak için çalışıyoruz." ifadesini kullanan Hart, bu düzenlemenin Avrupa'nın savunmaya daha fazla yatırım yapmaya ve ortak güvenlik için daha büyük bir sorumluluk üstlenmeye devam etmesi gerektiğinin altını çizdiğini belirtti.

Hart, bu konuda, geçen yıl Lahey'deki NATO Zirvesi'nde müttefiklerin gayrisafi yurt içi hasılalarının yüzde 5'ini savunmaya yatırma konusunda anlaşmasından bu yana ilerleme kaydedildiğini vurgulayarak "Daha güçlü bir NATO'da daha güçlü bir Avrupa'ya doğru bu değişim devam ederken, caydırıcılık ve savunmamızı sağlama yeteneğimize olan güvenimiz tam." değerlendirmesini yaptı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından dün yapılan açıklamada Almanya'da konuşlu yaklaşık 5 bin askerin 6 ila 12 ay içinde geri çekileceği bildirilmişti.