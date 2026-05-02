Avrupa'da kaç ABD askeri var ve neden oradalar?

Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa kıtasındaki askeri konuşlanmasında kapsamlı bir düzenlemeye giderek Almanya’da görev yapan 5 bin askerini geri çekme kararı aldı. Pentagon’un bu hamlesiyle birlikte bölgedeki Amerikan gücü, 2022 yılındaki Ukrayna işgali öncesindeki seviyelere gerilemiş olacak.

Kararın en dikkat çekici detaylarından biri ise bu yıl içinde Almanya’ya sevk edilmesi planlanan uzun menzilli füze taburu projesinin iptal edilmesi oldu. Bu gelişme, Berlin yönetiminin kritik bir füze savunma desteğinden mahrum kalması anlamına geliyor.

Başka hangi AB ülkesinde ABD askeri var?

Almanya, halihazırda 36 bini aşkın personelle Japonya’nın ardından dünyada en çok Amerikan askerine ev sahipliği yapan ikinci ülke konumunu sürdürüyor. Soğuk Savaş döneminde 250 binlere ulaşan bu rakamın kademeli olarak düşürülmesi, ABD’nin küresel savunma önceliklerinin değiştiğini gösteriyor. Geri çekilecek birliklerin doğrudan ana vatana mı döneceği yoksa stratejik önemi artan başka bölgelere mi kaydırılacağı konusu ise belirsizliğini koruyor.

Avrupa’daki Amerikan askeri ağı sadece Almanya ile sınırlı değil; İtalya’da 12 bin, İngiltere’de ise 10 binden fazla asker aktif görev yapıyor. İspanya’da bulunan 4 bin kişilik güç ise Madrid hükümetinin tesislerin İran operasyonlarında kullanılmasına izin vermemesi nedeniyle Washington’un geri çekilme tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor. Ramstein, Aviano ve Lajes Field gibi devasa üsler, sadece Avrupa’nın güvenliği için değil, Orta Doğu ve Afrika’daki krizlere müdahale etmek için de hayati birer lojistik merkez ve komuta noktası olarak kullanılmaya devam ediyor.