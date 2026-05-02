Savunma
AA 02.05.2026 17:12

Savunma ve havacılıkta nisanda 962 milyon dolarlık ihracat

Savunma ve havacılık sanayisi, nisan ayında 962 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk savunma ve havacılık sanayisinin nisan ayında yükselişini sürdürdüğünü belirterek, "2026 yılı nisan ayında 962 milyon dolar ihracat gerçekleştirilirken, ocak–nisan döneminde bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artışla 2 milyar 871 milyon dolar seviyesine ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.

Görgün, küresel ölçekte artan rekabet ve belirsizliklere rağmen elde edilen bu performansın, yüksek katma değerli üretim kabiliyetlerinin, sahada etkinliği kanıtlanmış sistemlerinin ve sürdürülebilir ihracat stratejilerinin güçlü bir yansıması olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda, savunma ve havacılık sanayimiz teknoloji odaklı büyümesini kararlılıkla sürdürmektedir. Genişleyen uluslararası işbirliklerimiz, derinleşen ekosistemimiz ve artan üretim kapasitemiz ile ihracat performansımızı daha ileri taşımayı hedefliyoruz. SSB personelimiz, savunma sanayi şirketlerimiz ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz."

İhracat Savunma Sanayii Haluk Görgün Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB)
