Balıkesir'deki trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Evli ve 2 çocuk babası Sert'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Sart Mahallesi'ndeki baba ocağında helallik alınmasının ardından askeri törenin düzenlendiği Yukarı Sart Camisine getirildi.

Törende Kemal Can Sert'in eşi Emine Sert ile çocukları Kahraman ve İlayda Sert gözyaşı döktü.

Burada kılınan namazın ardından Sert'in cenazesi mahalle mezarlığına defnedildi.

Törene Sert'in yakınlarının yanı sıra Kula Kaymakamı Talha Altuntaş, İlçe Emniyet Müdürü Bircan Baycan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan ve vatandaşlar katıldı.

Dün, Muğla'ya gitmek için Tekirdağ'dan yola çıkan K.U. idaresindeki yolcu otobüsü, Bandırma-Çanakkale kara yolunun Külefli Mahallesi mevkisinde, kontrolden çıkarak refüje çarptıktan sonra devrilmiş, otobüsteki yolcular Nazire Akova, Elif Kel ve İstihkam Uzman Çavuş Sert olay yerinde yaşamını yitirmiş, 30 kişi de yaralanmıştı.