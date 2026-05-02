Çok Bulutlu 6.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 02.05.2026 18:10

Trump'tan Hürmüz ablukası yorumu: Korsan gibiyiz

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı etrafında ABD'nin uyguladığı abluka için "Bir bakıma korsan gibiyiz ama oyun oynamıyoruz." dedi.

Trump, Florida'nın Palm Beach şehrinde dün akşam düzenlenen bir etkinlikte konuştu.

ABD'nin İran'a karşı uyguladığı deniz ablukasına değinen Trump, "Okyanusun üzerinde büyük hoparlörlerle (İran gemilerine) 'silahı doğrulttuk, geminizi döndürün' diyoruz. Onlar da 'evet, evet, İran'a geri dönüyoruz' diyorlar." ifadesini kullandı.

Trump, ABD Donanması'nın 19 Nisan'da İran'a ait Touska adlı kargo gemisine el koyma olayına ilişkin, "Gemiyi ele geçirdik. Kargoyu ele geçirdik. Petrolü ele geçirdik. Çok karlı bir iş. Bunu yapacağımızı kim düşünürdü ki biz korsanlar gibiyiz. Bir bakıma korsan gibiyiz ama oyun oynamıyoruz." diye konuştu.

İran'ın Orta Doğu'da 47 yıldır herkesi ezdiğini ve zorbalık yaptığını savunan Trump, "Şimdi radarları, liderleri kalmadı. Kiminle muhatap olacağımızı bilemiyoruz. Hiç kimsenin lider olmak istemediği tek ülke." ifadesini kullandı.

Öte yandan, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) sosyal medya hesabından bugün yapılan paylaşımda, son 20 günde ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasında 48 geminin rotasının değiştirildiği belirtildi.

Paylaşımda, abluka kapsamında Arap Denizi'nde seyreden USS New Orleans (LPD 18) adlı bir donanma gemisinin fotoğrafına da yer verildi.

ABD'nin deniz ablukası

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 28 Şubat'taki ABD/İsrail saldırılarının ardından 2 Mart'ta Hürmüz Boğazı'nın geçişlere kapatıldığını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile Pakistan'da düzenlenen müzakere sürecinin başarısızlığa uğramasının ardından sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alma sürecini başlatacaklarını belirtmişti.

Bu açıklamanın hemen ardından CENTCOM, 13 Nisan'da İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatacağını ifade etmişti.

ETİKETLER
Donald Trump Hürmüz Boğazı ABD İran
Sıradaki Haber
Oscar'a yapay zeka ayarı: 2027'den itibaren yeni kurallar uygulanacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:57
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
18:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Amed Sportif Faaliyetler için tebrik mesajı
18:51
Soykırımcı İsrail propaganda bütçesini dört katına çıkardı
19:50
Amed Sportif Faaliyetler, Süper Lig'e yükseldi
18:10
Balıkesir'deki trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı
17:59
Oscar'a yapay zeka ayarı: 2027'den itibaren yeni kurallar uygulanacak
Gazze'de dolunay
FOTO FOKUS
Yuva şenlendi: Yaren leyleğin yavruları yumurtadan çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ