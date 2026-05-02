BAE, hava trafiğinin normale döndüğünü açıkladı

BAE Sivil Havacılık Otoritesi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin hava sahasında geçici olarak uygulanan tedbirlerin kaldırıldığı belirtildi.

Hava trafiğinin normale döndüğü aktarılan açıklamada, bu kararın kapsamlı güvenlik değerlendirmelerinin ardından alındığı ifade edildi.

Bu dönemde yolcuların ve hava yollarının işbirliğine vurgu yapılan açıklamada, olası her türlü gelişmeye karşı teknik ve operasyonel ekiplerin hazır olduğu kaydedildi.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta ortak saldırılarıyla başlayan ve İran'ın da İsrail ve bazı bölge ülkelerindeki ABD hedeflerine misillemede bulunduğu savaş ortamı, Washington ile Tahran arasında 8 Nisan'da varılan geçici ateşkesle yerini müzakerelere bırakmıştı.